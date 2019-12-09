Президент України Володимир Зеленський писав від руки промову для переговорів в "нормандському форматі".

Фотографія тексту була опублікована в російському телеграм-каналі "Пул №3".

На знімках видно, що крім надрукованого тексту Зеленський щось дописував від руки. Пропагандисти звернули на це увагу, заявивши, що він нібито робив помітки мовою агресора.

Текст промови Зеленського

Однак насправді Зеленський писав українською. Якщо придивитися, то можна розгледіти слова "підтримка", "угода" та інші.

Текст промови Зеленського

Зеленський на "нормандському саміті" ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський публічно не потиснув руку Путіну на зустрічі в Парижі. Однак Кремль наполягає на протилежному.

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