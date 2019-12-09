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9 грудня • оновлено в 22:24
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Писав від руки: в мережу потрапила промова Зеленського на переговорах з Путіним

5.3т
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Президент України Володимир Зеленський писав від руки промову для переговорів в "нормандському форматі".

Фотографія тексту була опублікована в російському телеграм-каналі "Пул №3".

На знімках видно, що крім надрукованого тексту Зеленський щось дописував від руки. Пропагандисти звернули на це увагу, заявивши, що він нібито робив помітки мовою агресора.

Текст промови Зеленського

Текст промови Зеленського

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Однак насправді Зеленський писав українською. Якщо придивитися, то можна розгледіти слова "підтримка", "угода" та інші.

Текст промови Зеленського

Текст промови Зеленського

Зеленський на "нормандському саміті"

Зеленський на "нормандському саміті"

ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський публічно не потиснув руку Путіну на зустрічі в Парижі. Однак Кремль наполягає на протилежному.

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Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Еммануель Макрон Ангела Меркель Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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