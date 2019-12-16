"Підвищує прозорість економіки": посол Литви поділився досвідом про ринок землі

Посол Литви в Україні Маріус Януконіс висловив упевненість, що відкриття ринку землі в Україні може бути корисно для розвитку ринкової економіки, і може підвищити прозорість економіки в цілому.

Як він розповів у програмі "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV, українці мають певну недовіру до того, що процес відкриття ринку землі буде проходити прозоро, через що половина громадян виступає проти (щоб подивитися повний випуск програми, доскролльте докінця).

"Я особисто впевнений, що відкриття ринку землі в Україні – це, перш за все, корисно для розвитку ринкової економіки, і, по-друге, це підвищує прозорість економіки в цілому. Це тільки на користь, тому що, ми знаємо, що в світі залишилося дуже небагато країн, які не дозволяють продавати землі сільськогосподарського призначення", – сказав він.

Посол Литви Маріус Януконіс поділився досвідом про ринок землі biz.censor.net.ua

За його словами, прямого зобов'язання перед Євросоюзом, згідно з договором з євроінтеграції, відкрити цей ринок і для іноземців немає.

"Я думаю, такої прямої рекомендації немає, тому що, звичайно, коли Україна вступить в ЄС, там не повинно бути обмежень кордонів для пересування капіталу, послуг. Як ви знаєте, це основні свободи Європейського Союзу. Тоді, звичайно, Україна повинна відкрити ринок . Але зараз в Україні важливо розділити ці два питання, тому що ви, я так думаю, повинні спершу говорити про те, щоб відкрити ринок для українських громадян", – сказав посол.

Він розповів, що литовський досвід показує, що необов'язково відразу починати продавати землю іноземцям.

"Ми почали продавати землю іноземцям тільки у 2013 році, тобто через 10 років після вступу в ЄС. У нас був перехідний період на 7 років, потім продовжили до 10 років. І тільки з 2013 року іноземці можуть купувати землю, а без обмежень практично – з 2017 року", – зазначив посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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