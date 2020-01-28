Головна Новини
28 січня • оновлено в 17:06
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Підтримали не всі: Гончаренко розповів про битву з Росією в ПАРЄ

2.8т
Читати матеріал російською

Оскарження повноважень російської делегації на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтримали 11 з 12 членів української делегації.

"Щоб оскаржити повноваження російської делегації, треба було встати у сесійній залі. І встали 11 із 12-ти. Не встала тільки пані Льовочкіна ("Опозиційна платформа – За життя")", – розповів у ефірі ObozTV член української делегації, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у прямому включенні зі Страсбурга.

Новини
Російський депутат осоромився в ПАРЄ: курйозне відео інциденту

За його словами, атмосфера на сесії ПАРЄ "напружена".

"Ми боремося, намагаємося оскаржити повноваження росіян. Остаточно питання буде вирішене завтра (29 січня. – Ред.) ввечері. Росіяни просувають на віцепрезидента ПАРЄ пана Толстого. Нам вдалося в першому турі не дати йому обратися віцепрезидентом, тобто "в'їхати на білому коні" вже точно не вдасться", – зазначив Гончаренко.

Втім, за його прогнозами, глава російської делегації Петро Толстой може бути обраний на посаду віцепрезидента Асамблеї з другого разу.

"Треба дивитися реальності в очі. Швидше за все, завтра повноваження російської делегації будуть підтверджені, пан Толстой буде обраний. Але ми робимо те, що можемо... Завтра буде окрема розмова щодо Росії, де ми все скажемо: і про Крим, і про Донбас, і про військовополонених, і про права людини", – запевнив депутат.

Новини
"Коментарі не даю": Ясько втекла від українських журналістів у ПАРЄ

Гончаренко нагадав, що склад ПАРЄ п'ять років тому – коли були запроваджені санкції проти Росії – відрізняється від чинного.

"Склад поступово змінюється. В українській делегації з 12 осіб залишилися тільки четверо з минулого складу. Решта – нові. Так після кожних виборів відбувається в різних країнах, і сьогодні склався набагато більш проросійський консенсус у ПАРЄ, ніж раніше", – звернув він увагу.

"Але все одно не можна кидати цей майданчик, інакше буде гірше. Вони (росіяни. – Ред.) знову хочуть повернути риторику про внутрішній конфлікт в Україні, інші речі. Якщо нас не буде чи ми будемо неактивними – то Росія тут досягне всього, чого хоче", – попередив нардеп.

Новим президентом ПАРЄ став бельгійський сенатор Рік Демс

Новим президентом ПАРЄ став бельгійський сенатор Рік Демс

flickr.com/parliamentaryassembly

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Наталія Глазова
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
7
31
Смішно
9
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вам не надоело выставлять себя д*билами?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Можно уйти по английски, не прощаясь, а можно по украински, расплеваться со всеми, орать что мы ни за что не останемся, и остаться. СУХЕС короче.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
То есть обоз сам пишет что из 30 русофобов было 11 украинских, и даже 1 не поддержал? То есть из 630 делегатов всего поддержали xoxляндию всего 19 человек??? Баааа.. да это же очередная перемога =)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги