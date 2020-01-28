Підтримали не всі: Гончаренко розповів про битву з Росією в ПАРЄ

Оскарження повноважень російської делегації на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтримали 11 з 12 членів української делегації.
"Щоб оскаржити повноваження російської делегації, треба було встати у сесійній залі. І встали 11 із 12-ти. Не встала тільки пані Льовочкіна ("Опозиційна платформа – За життя")", – розповів у ефірі ObozTV член української делегації, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у прямому включенні зі Страсбурга.
За його словами, атмосфера на сесії ПАРЄ "напружена".
"Ми боремося, намагаємося оскаржити повноваження росіян. Остаточно питання буде вирішене завтра (29 січня. – Ред.) ввечері. Росіяни просувають на віцепрезидента ПАРЄ пана Толстого. Нам вдалося в першому турі не дати йому обратися віцепрезидентом, тобто "в'їхати на білому коні" вже точно не вдасться", – зазначив Гончаренко.
Втім, за його прогнозами, глава російської делегації Петро Толстой може бути обраний на посаду віцепрезидента Асамблеї з другого разу.
"Треба дивитися реальності в очі. Швидше за все, завтра повноваження російської делегації будуть підтверджені, пан Толстой буде обраний. Але ми робимо те, що можемо... Завтра буде окрема розмова щодо Росії, де ми все скажемо: і про Крим, і про Донбас, і про військовополонених, і про права людини", – запевнив депутат.
Гончаренко нагадав, що склад ПАРЄ п'ять років тому – коли були запроваджені санкції проти Росії – відрізняється від чинного.
"Склад поступово змінюється. В українській делегації з 12 осіб залишилися тільки четверо з минулого складу. Решта – нові. Так після кожних виборів відбувається в різних країнах, і сьогодні склався набагато більш проросійський консенсус у ПАРЄ, ніж раніше", – звернув він увагу.
"Але все одно не можна кидати цей майданчик, інакше буде гірше. Вони (росіяни. – Ред.) знову хочуть повернути риторику про внутрішній конфлікт в Україні, інші речі. Якщо нас не буде чи ми будемо неактивними – то Росія тут досягне всього, чого хоче", – попередив нардеп.
Новим президентом ПАРЄ став бельгійський сенатор Рік Демс
flickr.com/parliamentaryassembly
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 січня у Стасбурзі відкрилася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Делегація України знову взяла участь у її роботі після осінньої "перерви" через скандальне повернення Росії.
На засіданні ПАРЄ 27 січня один із членів української делегації, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко був обраний віцепрезидентом Асамблеї.
Крім того, понад 30 делегатів ПАРЄ підтримали ініціативу українців і піднялися з місць на знак протесту проти участі в засіданнях Росії.
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