Підтримали не всі: Гончаренко розповів про битву з Росією в ПАРЄ

Оскарження повноважень російської делегації на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтримали 11 з 12 членів української делегації.

"Щоб оскаржити повноваження російської делегації, треба було встати у сесійній залі. І встали 11 із 12-ти. Не встала тільки пані Льовочкіна ("Опозиційна платформа – За життя")", – розповів у ефірі ObozTV член української делегації, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у прямому включенні зі Страсбурга.

За його словами, атмосфера на сесії ПАРЄ "напружена".

"Ми боремося, намагаємося оскаржити повноваження росіян. Остаточно питання буде вирішене завтра (29 січня. – Ред.) ввечері. Росіяни просувають на віцепрезидента ПАРЄ пана Толстого. Нам вдалося в першому турі не дати йому обратися віцепрезидентом, тобто "в'їхати на білому коні" вже точно не вдасться", – зазначив Гончаренко.

Втім, за його прогнозами, глава російської делегації Петро Толстой може бути обраний на посаду віцепрезидента Асамблеї з другого разу.

"Треба дивитися реальності в очі. Швидше за все, завтра повноваження російської делегації будуть підтверджені, пан Толстой буде обраний. Але ми робимо те, що можемо... Завтра буде окрема розмова щодо Росії, де ми все скажемо: і про Крим, і про Донбас, і про військовополонених, і про права людини", – запевнив депутат.

Гончаренко нагадав, що склад ПАРЄ п'ять років тому – коли були запроваджені санкції проти Росії – відрізняється від чинного.

"Склад поступово змінюється. В українській делегації з 12 осіб залишилися тільки четверо з минулого складу. Решта – нові. Так після кожних виборів відбувається в різних країнах, і сьогодні склався набагато більш проросійський консенсус у ПАРЄ, ніж раніше", – звернув він увагу.

"Але все одно не можна кидати цей майданчик, інакше буде гірше. Вони (росіяни. – Ред.) знову хочуть повернути риторику про внутрішній конфлікт в Україні, інші речі. Якщо нас не буде чи ми будемо неактивними – то Росія тут досягне всього, чого хоче", – попередив нардеп.

Новим президентом ПАРЄ став бельгійський сенатор Рік Демс flickr.com/parliamentaryassembly

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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