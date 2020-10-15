По петицію, яку ініціювала Яна Зінкевич:

- це не гра, і "не стьоб" як зараз прийнято говорити на вищих державних посадах, а політичний хід задля зміни правил гри у зовнішній політиці України з "договорнякових" і капітулянтських на національні, системні та переможні;

- неважливо яку ми отримаємо відповідь від Офісу Президента; важливо, що активна і патріотична частина українського народу цією петицією скаже своє вагоме слово по так званим "Мінським домовленостям", бо їх реалізація - це Війна та Руїна;

- ця петиція є проявом українського національного народовладдя, яке корінним чином відрізняється від тої космополітичної "демократії", що нав’язується безнаціональною, корумпованою владою;

- поставивши свій підпис під цим національним документом кожен українець наблизить час змін як на зовнішньополітичній арені, так і всередині держави;

- підтримавши цю петицію, кожен громадянин України продемонструє міжнародному співтовариству, що колаборантські по своїй суті "Мінські домовленості" не пройдуть;

- щоб там не прагнула і не говорила наша тимчасова Зе-влада, все одно, як на Майдані та на початку Війни за Незалежність - на все буде воля Божа і Українського Народу;

- у цій петиції йдеться не про Дмитра Яроша, а про принципи і підходи: капітуляція - перемога, холуізм - непохитність, какаяразніца - національне відродження; малоросійство - українська державність тощо...

Нам, українцям, є що сказати на перемовинах віковічному ворогу і нашим європейським партнерам. У нас, українців, достатньо важелів впливу на ситуацію. Ми можемо використати дипломатичний фронт, сконцентрувавши сили і засоби на відповідній ділянці та прорвавши, побудовані за крайні шість років, ворожі позиції...

На все це потрібна тільки політична воля і безстрашність. Нічого неможливого немає!

Слава Україні!

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