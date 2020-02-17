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18 лютого • оновлено в 01:23
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"Як жертви Бухенвальда!" Гончаренко розніс абсурдні підсумки конференції в Мюнхені

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Якщо в 2019 році Україна згадувалася в ключовому документі Мюнхенської конференції з безпеки 30 разів, то цього року – всього 8 разів.

На це звернув увагу народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. В ефірі ObozTV політик підбив підсумки конференції в Мюнхені і розкрив деталі скандалу з документом "12 кроків", що пропонує проросійський план врегулювання конфлікту на Донбасі.

На думку Гончаренка, динаміка конференції свідчить не на користь України.

"Якщо минулого року Україна згадувалася більше 30 разів у ключовому документі – це звіт про безпеку в світі, мабуть, найбільш впливовий документ у цій сфері – то цього разу Україна була згадана лише 8 разів... Український президент виступав, але в другорядному залі, а не в основному конференц-холі", – навів він приклад.

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"Зате Росія провела просто "спецоперацію", підготувавши т.зв. "12 кроків щодо поліпшення безпеки в Україні та євроатлантичному просторі". Готували його росіяни, але вони знайшли і українців, і американців, і європейців, дуже поважних експертів, який поставили свої підписи під цим документом", – зазначив нардеп.

Він розповів, що скандальний документ з'явився вранці в п'ятницю, 14 лютого. Його викладали на столи в надрукованому вигляді та роздавали гостям конференції.

"На той момент офіційної делегації від України ще не було, була делегація від "Європейської солідарності" на чолі з Петром Порошенком, до якої я мав честь входити. Наша делегація почала ставити питання перед організаторами, що це за документ і звідки він... Організатори конференції відреагували, прибравши його з сайту", – нагадав Гончаренко.

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Політик також зауважив, що наступного дня, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський не засудив скандальний план публічно під час свого виступу.

"Не знаю, чи були у нього непублічні обговорення цього документа. Але, на мій погляд, дуже симптоматично, що після його виступу – де він слова про це не сказав – наступного же дня ввечері цей документ знову з'явився на сайті конференції", – додав він.

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Гончаренко пояснив, що т.зв. "12 кроків" абсолютно неприйнятні для України.

"Наприклад, там 12-й крок – негайно провести дискусію щодо ідентичності України в самій Україні із залученням сусідів, особливо Польщі, Угорщини і – увага – Росії. Тобто після шести років війни, після 13 тисяч загиблих, нам потрібно з Росією обговорити нашу ідентичність?! Це знаєте, як євреї, жертви Бухенвальда, мали б обговорити свою ідентичність з нацистами. Просто якийсь абсурд", – обурився депутат.

Він наголосив, що це вже "не дзвіночок, а набат" і закликав Україну створювати власний порядок денний, інакше ініціативу перехоплять інші.

56-я Мюнхенська конференція з безпеки пройшла 14-16 лютого 2020 року

56-я Мюнхенська конференція з безпеки пройшла 14-16 лютого 2020 року

facebook.com/MunSecConf

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На Мюнхенській конференції з безпеки був представлений так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", що спровокував гучний скандал.

  • У МЗС України одразу заявили, що він не відображає офіційну позицію нашої країни. А американські дипломати і експерти побачили, що частина озвучених там пропозицій повторюють меседжі Кремля.

  • Після цього документ був вилучений з сайту Мюнхенської конференції.

  • Через деякий час він знову став доступний, його текст повернули на сайт форуму.

  • Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав гучний документ "вкиданням" і "приватною ініціативою якихось громадян".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 21:00 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Мюнхенська конференція
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Тег
переговори щодо Донбасу
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Новиков Алек
Новиков Алек
Украина упоминалась в ключевом документе Мюнхенской конференции по безопасности 30 раз, то в этом году – всего 8 раз. -улыбнуло!!! -Принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один раз. - А мне Король сказал "Очень рад вас видеть" - один раз, "ха-ха-ха" - один раз, "проходите-проходите, здесь дует" - один раз.
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