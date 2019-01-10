Підписаний членами Синоду томос повернули зі Стамбула в Україну

Після підписання усіма членами Синоду Вселенського патріархату сувій томоса повернули в Україну, повідомив президент Петро Порошенко.Сувій томоса про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) у четвер, 10 січня, повернули в Україну зі Стамбула, повідомив президент України Петро Порошенко. Напередодні документ підписали всі члени Синоду Константинопольського патріархату.

"Сьогодні вранці томос повернувся в Україну", - зазначив президент України Петро Порошенко, виступаючи в Свято-Покровському кафедральному соборі в Рівному. Після цього священнослужителі внесли сувій томоса до храму і продемонстрували присутнім, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав, а 6 січня - вручив предстоятелю Православної церкви України (ПЦУ) митрополиту Київському і всієї України Епіфанію сувій томоса про автокефалію ПЦУ.

Після демонстрації документа 7 січня у Соборі Святої Софії у Києві, сувій томоса повертали до Стамбула для підпису усіма членами Синоду Вселенського патріархату.

Згідно з підписаним документом, кафедра ПЦУ розташовуватиметься в Києві. ПЦУ не може призначати єпископів і засновувати парафії за межами України, її юрисдикція поширюється на територію України.

ПЦУ визнає главою Вселенський патріархат, вона отримує всі привілеї та суверенні права автокефальної церкви. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод, ідеться в документі.