Підозрюваний у крадіжці даних німецьких політиків діяв самостійно

20-річний хлопець самотужки викрав та оприлюднив дані сотень німецьких політиків та відомих осіб, повідомляють у відомстві з кримінальних справ. Він зробив це внаслідок роздратування їхніми заявами.Підозрюваний у крадіжці та оприлюдненні особистих даних сотень німецьких політиків та публічних осіб діяв без сторонньої допомоги. Про це у вівторок, 8 січня, заявили представники Федерального відомства з кримінальних справ (BKA). Як повідомлялось раніше, 20-річний підозрюваний був затриманий 6 січня.

Слідчі також не знайшли жодних ознак участі інших осіб у витоку даних. "Під час допиту затриманий заявив, що діяв самостійно під час викрадення даних та несанкціонованого їх розміщення", - повідомили у відомстві.

За даними слідчих, 20-річний хакер розповів, що зробив це, оскільки був роздратований заявами політиків та журналістів. Комп'ютер та носії даних юнака, які було вилучені з його квартири під час обшуку, зараз досліджуються. Ввечері 7 січня його звільнили через відсутність підстав для тримання під вартою.

Про масовий витік даних німецьких політиків стало відомо 4 січня. Зокрема, були опубліковані особисті дані відомих німців: їхні номери телефонів, дані кредитних карт, адреси, особисті та внутрішньопартійні документи, як от дані паспортів і рахунків, листи, запрошення, заявки на відвідування партійних з'їздів і навіть вміст чатів депутатів всіх партій, представлених у Бундестазі, а також депутатів земельних ландтагів, німецьких членів Європарламенту і політиків комунального рівня.

Серед відомих політиків, які, ймовірно, стали жертвами такої акції, - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та екс-голова СДПН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel).