Підкуповував виборців: у поліції відкрили дві справи проти кандидата у нардепи за 216 округом Павлика

В поліції відкрили дві справи щодо підкупу виборців кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України за 216 округом у місті Києві, чинним депутатом Київради Віталієм Павликом.

Про це повідомив Віталій Козлов, довірена особа кандидата в народні депутати за 216 округом Андрія Юсова. Він зазначив, що у Нацполіції порушили провадження за двома фактами порушення виборчого законодавства, а саме підкупу виборців Павликом.

За словами Козлова, одне досудове кримінальне провадження стосується здійснення підкупу виборців – відомості про нього внесли до Реєстру досудових розслідувань на підставі заяви Андрія Юсова.

Віталій Павлик Archive.today

Другу справу, як повідомили в Нацполіції, відкрили "за фактом одного із порушень, на підставі інформації з інтернету", додав Козлов. Він наголосив, що ці справи об׳єднають в одну.

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