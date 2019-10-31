"Підігруємо Москві?" Ексзамголови АП зробив тривожну заяву щодо України в НАТО

Україні важливо підтвердити прагнення вступу в НАТО, запросивши План дій щодо членства.

Про це в ефірі "Прямого" заявив колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв. Він зауважив, що у риториці нового уряду і президента дуже мало питань, що стосуються інтеграції до НАТО.

"Чому це важливо? Я хотів би послатися на заяву заступника генсека НАТО, така була Геттемюллер, яка у 18 році сказала, що з усіх країн, які прагнуть членства в НАТО, тільки по Україні не зрозуміло, чи вона хоче ПДЧ, чи не хоче ПДЧ. Тому для нас це важливо. І йдеться не про заявку, а про підтвердження, що ми хочемо ПДЧ", - зазначив Єлісєєв.

Костянтин Єлісєєв

Він нагадав, що ПДЧ - це певні критерії, які має виконати Україна для того, щоб стати членом НАТО.

"Усі останні розширення НАТО відбувалися, саме через цей інструмент. Тобто йдеться про гарантію", - додав Єлісєєв.

Він також звернув увагу на те, що важливим є і зобов'язання НАТО прийняти Україну до Альянсу.

"І друге, що важливо, – це зобов’язання з боку НАТО нас прийняти в НАТО. Тому що зараз зобов’язання на нашій стороні. А ми би хотіли, щоб і НАТО теж мало певні зобов’язання. І це не технічне питання, а це питання політики, великої політики. І ви знаєте, як чутливо до цього питання ПДЧ ставляться деякі партнери, особливо скептично налаштовані країни або країни, які бояться Путіна, Російської Федерації. Тому я не згоден з тим, що це питання технічне. Це питання абсолютно політичне. І для нас потрібно, щоб ми всередині консенсусно підтвердили: так, ми хочемо ПДЧ", - зазначив політик.

Однак, за його словами, коли парламентарі нічого не роблять для вступу у НАТО, це означає, що Україна підігрує позиції Москви і позиції скептиків.

" Подивіться, зараз Угорщина каже: ми будемо далі блокувати, і в Україні не зрозуміло, що відбувається – хочуть вони ПДЧ чи не хочуть. Поки що немає консенсусу… На мій погляд, зараз дуже позитивна ситуація", - розповів Єлісєєв.

Він зауважив, що суспільство більшістю підтримує членство України в НАТО.

"Це символ того, що рано чи пізно ми будемо членами НАТО, якщо виконаємо критерії, але це треба йти через ПДЧ. Іншого інструменту поки що НАТО не придумало. Те, що зараз приїхав генсек НАТО з деякими ідеями, – це на кшталт "активізувати", "посилити", "інтенсифікувати". Це добре, але тут немає ключового: вони готові нам дати План дій щодо членства як інструмент членства в НАТО чи ні? ПДЧ - це найкраща санкція з боку міжнародних партнерів проти Путіна. І це момент істини для них. І ми хотіли б теж відчути їхню позицію", - додав він.

Як писав OBOZREVATEL, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна не подаватиме повторно заявку на отримання Плану дій щодо членства у НАТО на засіданні Північноатлантичної ради у Києві. Це є технічним, а не політичним питанням.

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