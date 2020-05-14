"Слуга народу" запропонувала заборонити Telegram в Україні: посипалася критика

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Вікторія Підгорна запропонувала припинити роботу месенжера Telegram через нібито поширення в ньому "сумнівної і злочинної інформації".

Нардепка написала про це на своїй сторінці у Facebook, але пізніше повідомлення було приховано. Скріншот повідомлення депутатки опублікувала на своїй сторінці телеведуча Наталя Влащенко.

Влащенко також прикріпила скріншот, де Підгорну підтримала колишня депутатка Ганна Гопко. "Закрити і не панькатися. Це вимога нацбезпеки. І разом з ним ще й кремлівські канали", – написала вона.

"Тримайте мене семеро Дуров вже знає, що "Слуга народу" збирається закрити телеграм? І що Аня Гопко її підтримує: "закрити и не няньчитися!". А ви говорите, у нас немає своїх Наташ Поклонських. Депутат вже приховала цей чудовий пост, проте хочу запитати у них обох: дівчата, курите що-небудь? Або від народження?", – написала Влащенко.

Скріншот Facebook \ Наталя Влащенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці в соцмережах повідомили про нібито зламаний додаток "Дія" та витоку їх персональних даних. Виявилося, що в Telegram запрацював бот, який пропонує продати дані – паспорти і водійські права з фото.

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