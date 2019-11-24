"Піде, як Єльцин!" З'явився сценарій транзиту влади Путіна в Росії

Глава Росії Володимир Путін піде з посади після закінчення його президентського терміну у 2024 році.

Про це заявив чинний радник лідера РФ і колишній радник, а також зять першого президента Росії Бориса Єльцина Валентин Юмашев в інтерв'ю "Вільній пресі".

"Я думаю, що, якщо ви запитаєте Володимира Володимировича сьогодні, той із упевненістю на 99% скаже, що у 2024 році піде. Коли Путін прийшов у 1999-му, то був упевнений, дай Бог, один термін, а якщо два, то буде найщасливішою людиною на світі, що зможе через два терміни нарешті відпочити, як хотів. Він, звичайно ж, не збирався бути у владі 19 років", – сказав він.

Володимир Путін УП

За його словами, Борис Єльцин зробив своїм наступником саме Путіна, оскільки йому було важливо вибрати людину, якій він "міг би довірити країну" і "який міг би рухатися у напрямку", заданому раніше президентом, продовжуючи ліберальні реформи.

"Він вважав, що покоління людей, яким у 1991 році було по 45-50 років, повинне піти. Не можна Росію залишати на цих людей, які занадто багато з радянського в себе взяли", – зазначив Юмашев.

Також він додав, що тоді Єльцину було важливо, щоб новий глава РФ був людиною іншого покоління. Крім цього, на його успіх вплинув ефект новизни: кожен виборець побачив в ньому "щось своє".

Борис Єльцин і Володимир Путін ria.ru

При цьому Юмашев вважає, що Путін з самого початку не планував так довго залишатися при владі. Він також оцінив ймовірність появи нового приймача Путіна після його відходу в 2024 році.

"Перефразовуючи відомий анекдот, можна з упевненістю прогнозувати, що ймовірність зміни президента в Росії у 2024 році становить рівно 50%: або зміниться, або ні. Якщо ж серйозно, то поки передчасно говорити про можливого наступника. Точніше, говорити можна, але це буде ворожінням на кавовій гущі, – зізнався він.

Крім цього, підкреслив Юмашев, гарантування недоторканності президенту, котрий збирається покинути пост, і найближчим членам його сім'ї, яке було однією з умов транзиту влади від Єльцина до Путіна, може стати традицією – майже так само, як і регулярні президентські помилування з нагоди тих чи інших свят.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше політтехнолог і автор книги "Путінбург" Дмитро Запольський розповів про те, коли президент Росії Володимир Путін покине свій пост, а також чи міг він особисто віддавати накази вбивати неугодних йому людей і чому зараз йому вигідно опинитися на лаві підсудних у Гаазі.

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