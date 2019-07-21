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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Під Києвом помітили грубе порушення на виборах: що відомо

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Під час позачергових виборів у Верховну Раду України на 94 окрузі, що на Київщині, помітили грубе порушення.

Голова Незалежної медіа-профспілки Ігор Чайка повідомив у засобах масової інформації, що члени окружної комісії без відома представників однієї із політичних партій безпідставно замінили членів дільничних виборчих комісій. Про це написав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook (про всі порушення читайте тут).

За його словами, наразі правоохоронці встановлюють усі обставини за фактом перешкоджання виборчому праву на окрузі.

94 округ

94 округ

Facebook Андрія Нєбитова

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В Україні почалися вибори в Раду: понад 20 дільниць не відкрилися вчасно

Так, поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 157 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Бахмут Донецької області (624-та дільнично-виборча комісія) було зафіксовано першу спробу фальсифікації результатів позачергових виборів до Верховної Ради 2019. Згодом виявилось, що в Хмельницькій області виборча комісія видала бюлетень без пред'явлення паспорта.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Київ
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