Під Києвом напали на будинок нардепа і екс-члена БПП: подробиці

Під Києвом в одному з сіл Обухівського району група невідомих скоїла розбійний напад на будинок народного депутата Олега Недави, який покинув партію "Блок Петра Порошенка" Солідарність " 6 червня.

Як передає "Інформатор", в момент нападу його вдома не було. Всередині знаходилися лише двоє працівників, яких зловмисники побили і зв'язали. Але зараз їхньому життю нічого не загрожує, серйозних травм вони не отримали.

Інформацію про грабіж в поліції не підтвердили і повідомили, що на даний момент проходять слідчі дії і розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Новини Фракцію БПП раптово покинув ще один нардеп

Олег Недава grom-ua.org

Олег Недава - український політичний діяч, 25 грудня 2018 року включений до списку санкцій Росії. Народний депутат Верховної Ради України 8-го скликання. На парламентських виборах балотувався по одномандатному виборчому округу № 53 (Донецька область) як самовисуванець, пройшов в Раду, набравши 63,63% голосів виборців. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Прикарпатті знайшли мертвими відомого мецената з дружиною. Пізніше з'ясувалося, що чоловік, імовірно, застрелив дружину, влаштував пожежу і потім наклав на себе руки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся