Під ДБР влаштували акцію підтримки Порошенка і закликали не знущатися з України

Під будівлею Державного бюро розслідувань у Києві 1 липня відбулася акція проти політичних репресії в Україні та у підтримку п'ятого президента Петра Порошенка.

Як повідомили у пресслужбі "Європейської солідарності", учасники акції наголосили, що усі патріотичні сили в державі мають об’єднатися проти політичних репресій та проросійського реваншу і захистити справедливість.

"Сьогодні тут разом з нами духом, серцем і переконаннями ті українські воїни, які на сході захищають нашу Батьківщину. Бо вони сьогодні тут стоять за правду, за державу. Вони сьогодні тут стоять за те, щоб ніхто і ніколи не мав права знущатися над Україною. А ми зібралися тут тому, що символом цього став п’ятий президент України Петро Порошенко. Коли Порошенка звинувачують у тому, що він віддав наказ на контрнаступ українських військ – для нас це звучить безглуздо. Бо ми розуміємо, що ми крок за кроком зобов’язані звільнити українську територію. Ще більше безглуздо звучить, коли проти Порошенка порушують кримінальну справу за те, що він сприяв створенню Української церкви. Сьогодні йдеться не тільки про Порошенка. Мова сьогодні йде про кожного з нас. Ми стоїмо тут, щоб захистити справедливість. Ми сьогодні тут разом, щоб дуже чітко сказати, що ми разом і до кінця", – заявив народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка.

"Звичайно, що Порошенко в Зеленського перед очима стоїть, бо він розуміє, що був справді президент, який розбудовував країну, армію, захищав українську мову. І воно тисне йому на голову. А як воно тисне на голову Путіну? Вони розуміють, що поки ми всі разом, їм нас ніколи не здолати. Ми тут стоїмо за те, щоб ніхто у нас країну не забрав", – зазначив нардеп із фракції "ЄС" Микола Княжицький.

Мітинг під ДБР на підтримку Порошенка eurosolidarity.org

Народний депутат Ахтем Чийгоз наголосив, що українців, які прийшли на мітинг, багато, а влада саме цього і боїться.

"І зараз це – клони Поклонської, Аксьонових, клони тих, для кого зрада – це їхнє життя. Вони нічого не поважають, що пов’язане з Україною. Я чітко знаю, що ми їх переможемо. Але треба швидше це робити, тому що вони щодня здають Україну. Коли я був у в’язниці, я говорив що Порошенко – мій президент, тому що я бачив, як вони його бояться, тому що він не зраджував Україну. А сьогодні, коли я намагаюсь казати "президент України", – у мене ніяк язик не повертається. Тому що бути президентом України – це в першу чергу поважати і битися за Україну", – заявив він.

Народний депутат восьмого скликання Олег Барна наголосив, що Зеленський – маріонетка у руках Путіна, яка послідовно знищує Україну, доводячи її до ліквідації по всіх фронтах.

"Міжнародна політика, дипломатична, економіка, здача військових позицій, знищення армії і в кінці кінців, їхнім апогеєм буде ліквідація України. Ніхто не застрахований від помилок. Головне знайти в собі гідність і честь визнати її і разом, спільно, виправляти помилку. Тому я закликаю всіх фанів Зеленського: спільно, разом, дивлячись на рік його роботи по здачі інтересів України, об’єднатися і спільним фронтом захищати нашу країну. Поки є що захищати", – зазначив Барна.

"З моєї точки зору вже більше для перемоги і для становлення української нації, для здобуття почуття власної честі і гідності на великих посадах державних не зробив ніхто більше, ніж Петро Олексійович Порошенко. Наше майбутнє формується тут і зараз. Наскільки зараз ми покажемо цій владі нашу міць, настільки вони не зможуть переступити через ті червоні лінії, хоча вони давно їх вже попереступали. Це- злочинна організація і зрадники, які кожен день і на кожному кроці здають інтереси держави. Підтримуйте всіх, проти кого зараз влада намагається чинити тиск, репресії", – закликав колишній політв’язень Кремля Володимир Балух.

Мітинг під ДБР на підтримку Порошенка eurosolidarity.org

Політикиня Софія Федина заявила, що нині влада робить цілеспрямований наступ на все українське.

"Сьогодні тут під ДБР і "Печерним судом" з нами будуть представники різних партій і організацій. Сьогодні, якщо ми хочемо захистити мову, армію, віру, державність, політв’язнів, якщо ми хочемо сьогодні захистити Петра Порошенка як лідера, для якого ці цінності є базовими і він це довів не одним роком важкої праці, то ми маємо бути єдині. Шановне товариство, до кого б ви там не належали, всіх запрошую бути на кожній акції протесту, де намагаються попустити українську державу", – закликала вона.

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко наголосив: "Влада Зеленського пішла шляхом авторитаризму, диктатури. І першим, кого вони хочуть загнати – це є лідер опозиції. Саме тому вони так переслідують Порошенка. І саме тому ми прийшли підтримати не тільки і не просто Порошенка. Ми прийшли підтримати Україну, бо почнуть з Порошенка, а дійдуть до кожного нас з вами. Ми тут, аби продемонструвати, що України – це кожен з нас. Що Конституція – для кожного з нас. Що коли Венедиктова виходить і каже: хай Порошенко в суді доказує, що він не винний, то це знущання над Конституцією України, бо стаття 62 каже, що кожна людина є невинною, поки іншого не визнав суд. І ніхто не зобов’язаний доводити, що він невинний. Це вони мають довести – в чому вина! А я вам скажу, в чому вина: вина в тому, що він лідер опозиції, вина в тому, шо він продовжує працювати на Україну, вина в тому, що він їздить Україною і допомагає людям. Вина в тому, що влада бездарна, а він допомагає", – зазначив Гончаренко.

Парламентар Ростислав Павленко зі свого боку зазначив, що Порошенко і його команда зробили неможливе, те, про що мріяли століттями, чого не могли добитися десятиліттями – об’єднання українських православних та вселенського визнання Української Православної Церкви. А тепер виявляється, що це "розпалювання міжрелігійної ворожнечі".

"Тепер, виявляється, ДБР і інші органи разом з Московським патріархатом вимагають того, щоб все це було припинене. Щоб знову московський піп розпоряджався і допомагав іноземним військам, розказував, що українські православні якось не так моляться. Цього не буде. Українська церква завжди існуватиме, ми захистимо її всі разом. Поки не припиняться політичні переслідування, поки не припиняться переслідування армії, гонитви на мову, на церкву, і поки вони не отямляться – або ми всі разом попросимо їх на вихід", – застеріг політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко під ДБР заявив, що політика "нових облич" зазнала в Україні нищівного краху, а тотальну некомпетентність влада намагається приховати через політичні переслідування опозиції, волонтерів та активістів.