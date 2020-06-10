Під ДБР влаштували акцію на підтримку Порошенка: владу потролили влучними карикатурами. Фото

Під Державним бюро розслідувань 10 червня влаштували акцію на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка, якого незаконно викликали на так званий допит у "справі картин".

Так, сторонники Порошенка принесли під бюро картини-фотожаби із карикатурами на президента Володимира Зеленського, генеральну прокурорку Ірину Венедіктову, бізнесмена Ігоря Коломойського у стилі світових шедеврів, повідомляє 24 канал у Telegram.

Підтримати Порошенка приїхали депутати "Європейської солідарності" Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв, Ніна Южаніна, Ахтем Чийгоз.

На місці знаходилася також велика кількість співробітників поліції і Нацгвардії.

Під будівлею Держбюро Порошенко заявив, що "не здогадується", навіщо він міг знадобитися ДБР.

"Можу тільки передбачити, що вони хочуть вибачитися за грубе порушення закону, коли озброєний до зубів спецназ штурмував не Слов'янськ, як шість років тому, а національний музей Гончара. Можливо, вони повідомлять, що злочинці, які вчинили ці злочини, керівники, віддали незаконний наказ, і замовники з високих кабінетів притягнуті до відповідальності, звільнені з роботи, як це повинно відбуватися в правовій державі", – сказав п'ятий президент.

Порошенко назвав абсурдною "справу картин", а претензії ДБР – надуманими.

"За цей рік вони дуже ретельно вивчили кожну хвилину мого перебування на посаді президента. Після того, як не знайшли абсолютно нічого, вони пішли в події 5, 7, 13, 15-річної давності. Зараз я не виключаю, що вони уважно проаналізують події 1972-1974 років, коли я в Болградської середній школі №2 отримував похвальні листи як відмінник. А раптом Порошенку завищували оцінки?" – пожартував він

Нагадаємо, Порошенка викликали на так званий допит до ДБР як свідка у справі щодо обставин переміщення через митний кордон України колекції культурних цінностей. Раніше адвокати Порошенка назвали його незаконним, оскільки п'ятого президента про "допит" не інформували.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

ДБР відкрило чергове провадження проти Петра Порошенка щодо начебто незаконної купівлі ним витворів мистецтва.

П’ятого президента України навіть викликали з цього приводу на допит – через записаний слідчим відеоролик, а не так, як це передбачено чинним КПК.

У відповідь Порошенко 26 травня відкрив у Музеї Гончара виставку картин, що належать його родині.

Під час проведення виставки у приміщення увірвались люди в масках, які представилися співробітниками ДБР: ЗМІ повідомляли про постраждалих унаслідок штурму.

Після штурму ДБР з музею зникли виставлені в окремій вітрині документи, що підтверджують законність придбання картин Порошенком.

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