Петро Порошенко розповів про кампанію фейкових новин проти нього

Я не мав жодного впливу на роботу правоохоронних органів і судів за свого президентства. Але розслідування справи колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, з яким мене пов’язували у ЗМІ, щодо розкрадання в "Укроборонпромі" не завершена і дотепер. Про це сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в програмі "Рандеву" на 5 каналі.

"Давайте завершимо з цим, я дійсно не впливаю і дійсно вважаю, що мали всі можливості когось притягнути до відповідальності. Але я твердо зараз наголошую, що це була кампанія фейкових новин, яка була присвячена виключно виборам, яка мала актуальність лише до виборів", – сказав Петро Порошенко.

Він особливо підкреслив, що намагався побудувати систему правоохоронних і судових органів незалежних від президента. "Президент не має можливості впливати, щоб зупинити розслідування, але він також не має права і можливості давати вказівки – того посадити, того ні. Я твердо наголошую, що всі умови для того, щоби будь-хто, хто причетний до розкрадання армії, мав всі можливості свідчити прокурорам, і був притягнутий до відповідальності",- додав Петро Порошенко.

Він зауважив, що після завершення президентських виборів "уже немає ніякого інтересу до цього". "Воно абсолютно аж ніяк не моніториться (у ЗМІ – ред.). І більше того, коли ми зараз виходимо на подібну позицію, то твердження щодо того, що хтось заробляє на війні – зараз цього вже немає. Зараз розмова про те, що війна була лише тому, що хтось на ній заробляє, тоді запитання, а хто зараз заробляє, якщо війна не припиняється?", – зауважив п’ятий президент України.

Відповідаючи на запитання кому це могло бути вигідно, Петро Порошенко сказав: "Найбільше принцип кому це вигідно кореспондується лише до однієї країни – Росії. І для однієї мети – збити Порошенка. Ці фейкові брехливі новини, які в такий спосіб інтерпретувались. Я не коментую чи були факти. Але факти причетності Порошенка до цього – це точний фейк. Я це стверджую абсолютно".

П’ятий президент України також зазначив, що коли справи про розкрадання в оборонці попали в поле зору Національного антикорупційного бюро і військової прокуратури, його проінформували. "І моя тверда позиція була, і це може підтвердити будь-хто, розслідуйте – ви не маєте жодних обмежень, і якщо щось знайдете, притягайте до відповідальності", – підкреслив він.

"Більше того, коли це стало вже публічним – це було на початку 2019 року, перед виборчою кампанією, моя реакція була такою самою. Якщо Ви вважаєте, що Гладковський може впливати на хід розслідування, я Гладковського одразу звільнив", – також зазначив він.

Петро Порошенко підкреслив, що жодним чином не впливав на проведення розслідування цієї справи.

"Той, хто розслідував має уже зараз сказати, чи був тоді будь-який вплив з боку президента чи за його дорученням на хід розслідування. І я переконаний ви почуєте відповідь: "ні, не було". Ніхто ніяким розслідуванням не перешкоджав", – сказав він.

"На доказ цього, пройшло майже п’ять місяців після президентських виборів. П’ять місяців – це більш ніж достатньо, якщо Петро Олексійович Порошенко комусь перешкоджав, будь ласка, покажіть і негайно всіх до в’язниці", – додав він.

Петро Порошенко зауважив: "Виявляється, що за п’ять місяців ніяких позицій, не те що пред’явлене обвинувачення, не було доведено, крім ухиляння від сплати податків, про що говорив мені здається Луценко, і де люди були притягнуті до відповідальності".

Він також звернув увагу, що після початку розслідування і оприлюднення відповідної інформації було повністю припинено постачання комплектуючих до української бронетехніки з Росії, і на сьогоднішній день зупинено виробництво.

"І на сьогоднішній день, ця техніка з російськими комплектуючими у війська не поступає", – також зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі програми "Рандеву" п’ятий президент України Петро Порошенко заявив про те, що проведення безпідставних обшуків і допитів в рамках досудових кримінальних проваджень слідчими ДБР штовхають правоохоронну систему на хибний шлях, яким йшов режим екс-президента України Віктора Януковича, коли застосовував політичні переслідування проти своїх опонентів.

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