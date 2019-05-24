Петиція проти петиції: прихильники Зеленського заспамили сайт президента

Прихильники Володимира Зеленського вирішили підтримати нового главу держави і створили на офіційному сайті президента десяток петицій про скасування зареєстрованої раніше петиції про його відставку.

Станом на ранок 24 травня таких прохань зареєстровано 13 штук.

Однак навіть загальна сума їхніх голосів менша, ніж у петиції про відставку Зеленського, яка була створена 22 травня. Станом на 07:30 п'ятниці за неї проголосували вже близько 41,5 тисяч українців.

Як відомо, для розгляду петиції її мають підписати не менше 25 тисяч осіб протягом 3 місяців.

Нагадаємо, що відповідь щодо схвалення (чи ні) петиції має з'явитися на сайті президента не пізніше одного дня після закінчення розгляду.

Таким чином, Зеленський має право як підтримати, так і відхилити пропозицію про свою відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, електронну петицію прокоментували в Адміністрації президента. Так, глава АП Андрій Богдан заявив, що таку ініціативу у Зеленського сприймають як жарт.

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