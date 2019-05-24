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/Політика

Петиція проти петиції: прихильники Зеленського заспамили сайт президента

16.4тЧитати матеріал російською

Прихильники Володимира Зеленського вирішили підтримати нового главу держави і створили на офіційному сайті президента десяток петицій про скасування зареєстрованої раніше петиції про його відставку.

Станом на ранок 24 травня таких прохань зареєстровано 13 штук.

Однак навіть загальна сума їхніх голосів менша, ніж у петиції про відставку Зеленського, яка була створена 22 травня. Станом на 07:30 п'ятниці за неї проголосували вже близько 41,5 тисяч українців.

Як відомо, для розгляду петиції її мають підписати не менше 25 тисяч осіб протягом 3 місяців.

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Петиція проти петиції: прихильники Зеленського заспамили сайт президента

Петиція проти петиції: прихильники Зеленського заспамили сайт президента

Петиція проти петиції: прихильники Зеленського заспамили сайт президента

Петиція проти петиції: прихильники Зеленського заспамили сайт президента

Нагадаємо, що відповідь щодо схвалення (чи ні) петиції має з'явитися на сайті президента не пізніше одного дня після закінчення розгляду.

Таким чином, Зеленський має право як підтримати, так і відхилити пропозицію про свою відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, електронну петицію прокоментували в Адміністрації президента. Так, глава АП Андрій Богдан заявив, що таку ініціативу у Зеленського сприймають як жарт.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Луговской Николай
Луговской Николай
Начало невосприятия комика как Президента,началось.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Хорошая "шутка". Все правильно
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Он просто довел народ, потому что назначил к себе в команду своих доверенных друзей, а не проверенных Воров, которые воровали и при Януковиче, и при Порошенко. В Украине такое не пройдёт! Это пренебрежение итогами Революции достоинства! Мы без откатов не можем строить Европейское будущее! Потому что у нас не такой менталитет, как в рашке. Долой промышленность! Да, здравствуют кредиты и воровство! Зеленский только всё портит.
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кудря александр
кудря александр
Хорошо Хорошо, кто проверенный Бакай и Богдан? И проверенные люди из фирмы Грин Фэмэмли, через счета которых деньги Привата выводили? ))))) Вы очень любите образ Остапа Бендера...
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