Перші конфлікти у "Слузі народу": чому нардепи незадоволені зустріччю із Зеленським

Увечері у четвер, 5 вересня, найбільша фракція парламенту "Слуга народу" знову провела закриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Обговорювали як приватизацію землі, так і "табу" на співпрацю з олігархами.

Що відомо про цю зустріч і чому у фракції "СН" виникли перші конфлікти – з'ясував OBOZREVATEL.

У якій атмосфері відбулася зустріч

За інформацією джерела у "Слузі народу", за підсумками зборів багато народних депутатів вийшли з будівлі КВЦ "Парковий" відверто незадоволеними. Незважаючи на регулярні зустрічі із президентом, команда Зеленського залишається закритою для "слуг народу".

Комунікація всередині політичної сили побудована за принципом піраміди. Вона розділена на 15 груп, приблизно по 16-17 осіб. У кожній є негласний куратор, який за сумісництвом виконує функцію заступника глави фракції. Саме через цих людей і відбувається основне спілкування з Офісом президента.

Такий механізм роботи з нардепами з одного боку зрозуміти можна. У фракції 254 особи, і з кожною поговорити президенту буде складно. Але при цьому навіть з усіма проблемами у політсилі 5-го президента Петра Порошенка БПП глава держави знаходив час на спілкування практично з кожним народним обранцем.

Зеленський і "слуги народу" зібралися на закриту зустріч "УП. Off the record"

Багато ж членів "Слуги" не є політичними важкоатлетами, тому додатково спілкуватися з ними президент не вважає за потрібне. Цей аспект дуже не подобається молодим обранцям.

Саме тому виникає ще один важливий фактор загальної напруги – недовіра. Як повідомляє і УП, у кожного нардепа від "СН" перед зустріччю із президентом забрали мобільні телефони. Аналогічний підхід був і під час минулої великої наради 28 серпня.

На зустрічі був присутній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністерка фінансів Оксана Маркарова і Генеральний прокурор Руслан Рябошапка. До слова, це не перший раз, коли президент запрошує на зустріч із фракцією правоохоронців.

Раніше на такі збори приходив глава Служби безпеки Іван Баканов. Учасники зустрічі повідомляли ще одну цікаву деталь – на одній із перших зустрічей глава СБУ демонстрував народним обранцям "порожні папочки".

Що обговорювали

Засідання почалося з промови Зеленського, він подякував нардепам за успішне голосування зі зняття недоторканності, а також підтримку його ініціатив про внесення змін до Конституції.

Далі продовжився його діалог із народними депутатами. Варто зазначити, що не всі залишилися задоволеними результатом зустрічі із президентом. Претензій, за інформацією OBOZREVATEL, було відразу кілька:

По-перше, закритість із боку президента і його команди. Як уже зазначено вище, багато ініціатив і проєктів законів просто спускаються згори. Якихось масштабних обговорень всередині політсили немає. Чимало нардепів взагалі не в курсі, що вони ухвалюють. З журналістами же спілкується обмежена кількість спікерів;

По-друге, тотальний контроль з боку правоохоронців. Всередині фракції не приховують, що силовики негласно ведуть стеження за командою "Слуги народу".

По-третє, найближчим часом Верховна Рада суттєво посилить контроль за роботою нардепів. Першим сигналом у цій справі стало успішне голосування за зняття недоторканності. Далі за планом – відповідальність за кнопкодавство і прогули, законопроєкт про відкликання обранців зі стін парламенту за вихід із фракції.

"Достукатися" до президента членам фракції не так вже й просто

У керівництві "СН" не приховують – за своїми нардепами планують стежити щодня. Раніше глава фракції Давид Арахамія публічно розповів про модель "Великий брат", головна мета якої – тотальний контроль за голосуванням членів партії. Якщо система знайде аномалії, то з такими "проблемними" обранці проводитимуть окремі бесіди.

Річ у тім, що Володимир Зеленський побоюється підкупу членів своєї політсили. Очевидно, що більшість людей до парламенту потрапила саме завдяки його особистому високому рейтингу, тому в ОП справедливо вважають, що фракція повинна дотримуватися політики і курсу глави держави.

Цікаву інформацію опублікував і телеграмканал Легітимний, який спеціалізується на інсайдах із навколополітичних кіл. За інформацією авторів каналу, попередній план зустрічі був такий:

Всім нагадають про неприйнятність ведення "подвійних ігор". У ВП є інформація про "ходаків", які продовжують спроби "купити" нардепів від "СН";

Можлива заборона на відвідування всіх медіа Віктора Медведчука;

Розглянуть законопроєкт про "приватизацію землі";

Позачергові вибори у Києві.

Як уточнив член політсили Сергій Швець, "слуги народу" цікавилися у глави держави, як підтримувати фракційну дисципліну та ефективніше організувати роботу у Раді.

Розповів подробиці у коментарі "Інтерфаксу-Україна" також глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. "На зустрічі порушувалося питання про те, що до 15 вересня ми повинні підготувати проєкт бюджету. Кабмін працює над цим", – зазначив він.

Нардепи готуються розглядати бюджет

За словами Радуцького, на засіданні фракції було обговорено також 37 президентських законопроєктів, які нещодавно були зареєстровані у Верховній Раді.

Характерно, що хтось із присутніх порушив тему обміну полоненими між Україною і Росією, проте президент відмовився говорити про це.

Як відіб'ється напруга всередині команди "Слуги народу" – стане зрозуміло вже наступного пленарного тижня. Виходячи з календаря роботи парламенту, засіданнє обранці проведуть уже 10 вересня. За планами правлячої партії, щоденно парламент ухвалюватиме 7-10 законів.

Не виключено, що практика роботи до пізньої ночі всередині "СН" триватиме і надалі. До слова, це також викликає нерозуміння у багатьох нардепів.

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