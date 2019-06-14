Перші гості Адміністрації Зеленського: розкриті імена

Після інавгурації президента України Володимира Зеленського його Адміністрацію відвідали директор НАБУ Артем Ситник, голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, актори "Кварталу 95".

Також до нього приходили глава правління Національної громадської телекомпанії Зураб Аласанія, гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко і генеральний продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов.

Всі вони були помічені в першій половині дня, заходили через відкритий вхід з вулиці Лютеранської, йдеться в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Голованов розповів, що відвідав офіс нового президента "з особистих питань".

Василь Голованов

Аласанія зазначив, що прийшов на зустріч із заступником глави АП Кирилом Тимошенком поговорити про подальшу роботу і фінансуванні каналу.

Ткаченко відмовився говорити журналістам, до кого він йде. Проте потім він опинився в першій десятці списку партії Зеленського "Слуга народу".

Крім медійників, Адміністрацію президента відвідали екс-колеги Зеленського по Студії "Квартал 95" - актори Юрій Корявченков і Міка Фаталов.

Юрій Корявченков

Приходили до Адміністрації і неофіційні представники команди президента - екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус і нардеп Сергій Лещенко.

Після цього президент призначив Абромавічуса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

7 червня АП відвідав глава НАБУ Артем Ситник. За його словами, він прийшов на зустріч із заступником глави Адміністрації Русланом Рябошапкою обговорити нюанси закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Артем Ситник

"Сама ідея Антикорупційного суду, який є відносно невеликою судовою інстанцією - щоб ці складні резонансні справи, топ-корупція, розглядалися саме у цьому (суді. - Ред.) і щоб колегії суддів не було великого навантаження, щоб наші справи читалися не за півтора року, а через кілька днів або тижнів", - сказав Ситник.

Після його візиту до Адміністрації прийшла новообраний голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, проте пояснювати журналістам мету свого візиту вона не стала.

29 травня на зустріч з Андрієм Богданом прийшов екс-радник президента Порошенко Ігор Уманський. Він розповів журналістам, що говорив з Богданом про отримання посади за нової влади, проте це поки тільки на стадії переговорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в АП підтвердили таємну зустріч глави держави Володимира Зеленського з олігархом Віктором Пінчуком.

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