Перше засідання Ради: у "Слузі народу" розсекретили подробиці

У четвер, 29 серпня Верховна Рада 9-го скликання почне роботу згідно з регламентом парламенту.

Про це OBOZREVATEL розповів глава виборчого штабу партії "Слуга народу", обраний народний депутат Олександр Корнієнко.

"Ми зробимо всі дії, згідно з регламентом. А це близько 16 дій. Це створення президії, обрання керівництва ВР, обрання лічильної комісії, формування депутатських груп і фракцій та інше. Також пройде голосування за кількісним складом комітетів. Ми почнемо засідання о 13 годині і можливо, будемо засідати до ранку", – зазначив політик.

Також він додав, що можливо сьогодні Раді представлять кандидата на пост прем'єр-міністра України. Корнієнко не назвав імені, однак за повідомленнями в ЗМІ відомо, що Олексій Гончарук може очолити уряд України.

Додамо, що сьогодні Гончарук прибув в КВЦ "Парковий" на зустріч з фракцією "Слуга народу". Також на зустріч прибув помічник президента Сергій Шефір.

Олексій Гончарук прибув в КВЦ "Парковий"

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський запропонує парламенту призначити на пост прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Також Зеленський збирається залишити на посаді міністра фінансів Оксану Маркарова.

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