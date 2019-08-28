Перше засідання нової Верховної Ради: всі подробиці

Перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня. 424 народних обранців принесуть урочисту присягу й отримають мандати.

Насамперед нардепи збираються затвердити новий склад Кабінету міністрів України, нового генерального прокурора й ухвалити низку законів. Крім того, в перший день своєї роботи вони призначать голів комітетів ВРУ та спікера парламенту.

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Верховна Рада України "Еколог"

Новий склад Верховної Ради

Через те, що позачергові парламентські вибори не проводилися на окупованих територіях ОРДЛО і Криму, в новому скликанні Верховної Ради не вистачатиме 26 депутатів. Решта 424 мандати розподілені так:

Передбачається, що коаліція у Верховній Раді буде сформована фракціями "Слуги народу", "Голосу" та "Батьківщини".

Хто очолить парламент

Єдиним відомим кандидатом на місце спікера ВРУ нині є Дмитро Разумков. Крім того, він вже веде підготовчі засідання перед стартом роботи дев'ятого скликання. Проте, тільки перше засідання нового парламенту остаточно вирішить, хто стане спікером Ради.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в "Слузі народу" назвали імена майбутніх глав комітетів Верховної Ради, майже всі з яких дісталися пропрезидентській партії.

Раніше стало відомо, що "Слуга народу", ймовірно, сформує коаліцію з двома партіями — "Голосом" і "Батьківщиною".

Що ж до посад міністрів оновленого Кабміну, то, за словами одного з лідерів "СН" Давида Арахамії, крісла визначені вже приблизно на 70%.

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