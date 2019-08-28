Перше засідання нової Верховної Ради: всі подробиці

Перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня. 424 народних обранців принесуть урочисту присягу й отримають мандати.
Насамперед нардепи збираються затвердити новий склад Кабінету міністрів України, нового генерального прокурора й ухвалити низку законів. Крім того, в перший день своєї роботи вони призначать голів комітетів ВРУ та спікера парламенту.
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Новий склад Верховної Ради
Через те, що позачергові парламентські вибори не проводилися на окупованих територіях ОРДЛО і Криму, в новому скликанні Верховної Ради не вистачатиме 26 депутатів. Решта 424 мандати розподілені так:
254 – "Слуга народу";
26 — "Батьківщина";
20 — "Голос";
6 — "Опозиційний блок";
50 — самовисуванці.
Передбачається, що коаліція у Верховній Раді буде сформована фракціями "Слуги народу", "Голосу" та "Батьківщини".
Хто очолить парламент
Єдиним відомим кандидатом на місце спікера ВРУ нині є Дмитро Разумков. Крім того, він вже веде підготовчі засідання перед стартом роботи дев'ятого скликання. Проте, тільки перше засідання нового парламенту остаточно вирішить, хто стане спікером Ради.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в "Слузі народу" назвали імена майбутніх глав комітетів Верховної Ради, майже всі з яких дісталися пропрезидентській партії.
Раніше стало відомо, що "Слуга народу", ймовірно, сформує коаліцію з двома партіями — "Голосом" і "Батьківщиною".
Що ж до посад міністрів оновленого Кабміну, то, за словами одного з лідерів "СН" Давида Арахамії, крісла визначені вже приблизно на 70%.
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