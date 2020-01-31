Пережив дві клінічні смерті: Шокін розповів, як його намагалися вбити

Екс-генеральний прокурор України Віктор Шокін розповів, як його отруїли ртуттю у вересні 2019 року, що мало не призвело до його смерті.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

За словами Шокіна, отруєння сталося 10 вересня в Греції, куди він відправився, щоб побути наодинці з собою після похорону брата. У той день він вийшов з машини, втратив свідомість і впав - що було далі, Шокін не пам'ятає. Як після вказали в медичному висновку, екс-генпрокурор пережив дві зупинки серця.

"Мені потім розповідали, хто був присутній поруч, що мені дуже пощастило, що це сталося саме в цьому місці і в цей час. Це сталося приблизно о 11:40, дуже поруч був госпіталь, швидка допомога і дуже хороші фахівці. Відповідно до висновку грецької клініки, де я перебував спочатку в реанімації, у мене було дві зупинки серця. для того, щоб мене повернути з того світу, були застосовані електрошокери для моєї реанімації. потім я провів вісім діб в реанімації, а потім мене перевели в палату. я не міг ходити, навчався там ходити занов про ", - розповів Шокін.

Через 10 днів його виписали, після чого він відправився до Відня на курс лікування, де потрапив до лікаря, який колись лікував Ющенка.

"Мені зробили багато обстежень. 11 жовтня лікар до мене прийшов і запитав: "А ви знаєте, що у вас ртуть в організмі". У висновках зазначається, що вміст ртуті у мене в організмі – 9,7%, тобто в п'ять разів більше, ніж максимальна норма ", - поділився Шокін.

Віктор Шокін

За словами екс-генпрокурора, аналізи були дуже погані - постраждали нирки, печінка та інші органи. На сьогоднішній день він вважає, що здоровий на 85-90%. Проте, незабаром він знову вирушить до Відня на повторний курс лікування. Також він додав, що отруєння могло статися в великий розкид часу - аж до двох місяців, перш ніж це проявилося.

Сам Шокін не підозрює когось конкретного, але не відкидає можливого причастя до цього колишнього віце-президента США Джозефа Байдена

"Я звернувся офіційно до грецьких правоохоронних органів з цього питання, там є моя офіційна заява, просив їх розслідувати. Наскільки мені відомо, кримінальну справу порушено і розслідується, але це тільки моя інформація. Офіційно я ще відповіді не отримав, хоча звернувся досить давно по питання порушення кримінального провадження у справі з моїм навмисним вбивством", - поділився Шокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2018 року колишній віце-президент США Джозеф Байден хвалився, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора Шокіна. Байден вимагав у Петра Порошенка звільнити Шокіна, а інакше відмовлявся підписати документ про кредитні гарантії для України від США на мільярд доларів.

Також Дональд Трамп вважає, що Байден домігся відставки Шокіна через те, що той розслідував справу компанії Burisma, якою керував Сін Байдена - Хантер. А в січні 2020 року адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про отруєння Шокіна.

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