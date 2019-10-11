Перевірять на поліграфі: в Офісі генпрокурора задумали нововведення

Тепер усі кандидати на адміністративні посади в Офісі генерального прокурора України проходитимуть перевірку на поліграфі.

Відповідний указ Генпрокуратури і Національного антикорупційного бюро опинився в розпорядженні редакції OBOZREVATEL. Згідно з ним, для цього затверджена спеціальна інструкція. Проводитимуть перевірку поліграфологи НАБУ.

"Затвердити Інструкцію з організації та проведення поліграфологами НАБУ психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа кандидатів на адміністративні посади в Офіс генерального прокурора України", – йдеться у документі.

Офіс генпрокурора України "Подробиці"

Указ про перевірки на поліграфі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Президент України Володимир Зеленський 23 вересня підписав закон про створення Офісу генпрокурора.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка детально пояснив суть і ключові завдання реформи прокуратури.

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