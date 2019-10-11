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11 жовтня • оновлено в 13:20
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Перевірять на поліграфі: в Офісі генпрокурора задумали нововведення

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Тепер усі кандидати на адміністративні посади в Офісі генерального прокурора України проходитимуть перевірку на поліграфі.

Відповідний указ Генпрокуратури і Національного антикорупційного бюро опинився в розпорядженні редакції OBOZREVATEL. Згідно з ним, для цього затверджена спеціальна інструкція. Проводитимуть перевірку поліграфологи НАБУ.

"Затвердити Інструкцію з організації та проведення поліграфологами НАБУ психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа кандидатів на адміністративні посади в Офіс генерального прокурора України", – йдеться у документі.

Офіс генпрокурора України

Офіс генпрокурора України

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Рябошапка екстрено збирає прокурорів: що трапилося
Указ про перевірки на поліграфі

Указ про перевірки на поліграфі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Президент України Володимир Зеленський 23 вересня підписав закон про створення Офісу генпрокурора.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка детально пояснив суть і ключові завдання реформи прокуратури.

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Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Національне антикорупційне бюро України
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70rus xxx
70rus xxx
Так приходят все честные и голодные.Надо чрез год прогонять через Полиграф Полиграфыча.
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