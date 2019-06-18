ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Перетворюють Крим на концтабір": Порошенко закликав посилити тиск на Росію

1.3тЧитати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту посилити тиск на Росію у зв'язку з тим, що у вівторок, 18 червня, суд у Росії виніс вирок п'яти кримським татарам, обвинуваченим у терористичній діяльності.

Відповідну заяву Порошенко розмістив у своєму Facebook, відзначивши, що таким рішенням "агресор перевіряє межі єдності і солідарності з Україною, а також наші червоні лінії".

"Окупаційна влада продовжує перетворювати український Крим на справжній концентраційний табір", – написав він.

Новини
Порошенко проїхався в інтерсіті і викликав ажіотаж у мережі

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Replyua.net

П'ятий президент переконаний, що світова спільнота не повинна залишатися байдужою в цій ситуації. "Відповідь має бути чіткою і твердою: світ повинен посилити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників Кремля", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що його партія "Європейська Солідарність" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни. При цьому він висловив готовність допомагати нинішньому президентові Володимиру Зеленському.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
5
Коментарі
4
8
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алоизович Петр
Алоизович Петр
И немедленно выпил(с)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Хитров Леонид
Хитров Леонид
Лживый Барыга будет подло выжидать случая нагадить, если не посадить!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Иван Васильевич
Иван Васильевич
Вальцман никак не может успокоиться после того, как его чуть не порвали на тряпки в Симферополе и с позором навсегда вышвырнули оттуда подсрачниками.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel