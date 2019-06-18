"Перетворюють Крим на концтабір": Порошенко закликав посилити тиск на Росію

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту посилити тиск на Росію у зв'язку з тим, що у вівторок, 18 червня, суд у Росії виніс вирок п'яти кримським татарам, обвинуваченим у терористичній діяльності.

Відповідну заяву Порошенко розмістив у своєму Facebook, відзначивши, що таким рішенням "агресор перевіряє межі єдності і солідарності з Україною, а також наші червоні лінії".

"Окупаційна влада продовжує перетворювати український Крим на справжній концентраційний табір", – написав він.

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Петро Порошенко Replyua.net

П'ятий президент переконаний, що світова спільнота не повинна залишатися байдужою в цій ситуації. "Відповідь має бути чіткою і твердою: світ повинен посилити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників Кремля", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що його партія "Європейська Солідарність" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни. При цьому він висловив готовність допомагати нинішньому президентові Володимиру Зеленському.

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