"Перетворюєшся на організм": Зеленський зізнався, як по ньому "б'є" робота президента

Президент України Володимир Зеленський поскаржився, що виснажлива робота президента забирає у нього всі сили.

Про свою втому глава держави розповів в інтерв'ю "Відверто з президентом" за кермом автомобіля Tesla, яке в четвер, 7 листопада, опублікувала в соцмережах пресслужба його Офісу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"До цієї роботи звикнути неможливо. Люди кажуть, що до гарного швидко звикаєш. А це реальне життя, дуже складне. Дуже складна професія, забирає всі сили, час і іноді бажання. Ти просто в кінці вечора з людини перетворюєшся на якийсь такий організм, який не хоче ні думати, ні щось робити, навіть не розуміє іноді, про що говорить сім'я", – поділився президент.

Зеленський поскаржився на втому Главком

За словами Зеленського, його робота "б'є" також і по рідних. "Але рішення ж, як кажуть у нас у Верховній Раді, прийнято", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Зеленський недосипає і не має часу на те, щоб нормально поїсти.

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