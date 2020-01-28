Перестрибнути не вийде: Зеленському вказали на проблему на шляху до Європи

Після обрання президентом Володимира Зеленського в Україні відновилися суперечки про те, чи зможе вона стати Європою без спроб вибудувати національну державу.

Водночас дискусія триває між тими, хто ніяк не хоче дня країни російського майбутнього. Такою думкою в блозі на "Крим.Реалії" поділився журналіст Павло Казарін.

"По один бік барикад – ті, хто хоче побудувати національну державу. З усім необхідним переліком символічних інститутів. У цьому списку – мова та історія, пантеон героїв і національні атрибути... По інший – ті, хто звик кивати на ЄС. Вони кажуть, що ключовою ідентичністю для українців має стати європейська. З їхньої точки зору, це знаменує рух у майбутнє, а не суперечки про минуле", – пише він.

Казарін оцінив можливості Зеленського наблизити Україну до Європи

Однак саме політика шостого президента України – Зеленського – найменше зосереджена навколо цього дискурсу. Адже він весь час говорить про "компромісних героїв", значущість простого побутового комфорту і другорядність символічного ряду. Тому, вважає журналіст, наша країна не зможе так простоперестрибнути стадію побудови "національної держави" й одразу взяти собі за орієнтир "європейську ідентичність".

По-перше, переконаний Казарін, сучасний Євросоюз – це не концепція наднаціонального об'єднання, а доведена до максимуму історія про національні держави. Кожен її учасник пройшов той самий шлях, який Україна намагається перескочити сьогодні.

"По-друге, спроби протиставити "ліберальний рай національній державі" найчастіше народжуються з нерозуміння природи речей. Відмова від прогресивнішої форми існування не приведе до наступного еволюційного поверху, а лише відкине на попередній", – додав журналіст.

Зеленський і Казарін

Ще однією причиною, підкреслив він, є те, що сама форма сучасної демократії будується на національній солідарності.

"Люди готові приймати результати виборів тільки в тому випадку, якщо політичні партії поділяють одні й ті ж національні цінності. Інакше вони перетворюються в референдум про минуле – і країна продовжує тонути в міжусобицях", – наводить приклад Казарін.

На думку журналіста, Україні не уникнути дискусії про власне минуле, без якої неможливий компроміс у суспільстві, всередині самої країни.

"Цей процес буде довгим – але без нього немає сенсу розраховувати на хоч якийсь простір загальної солідарності. Еволюція складається зі сходових прольотів і перестрибнути через ступені навряд чи вийде. Як би кому не хотілося", – ще раз наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Павло Казарін висловив думку, що після зміни влади в Росії, за новими конституційними правками, країну-агресорку цілком може очолити ще один "путін". І невідомо, як після всього цього складеться доля України.

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