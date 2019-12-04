Переплутали документи: Рада жорстко оконфузилася зі вступом до НАТО

У Верховній Раді осоромилися із заявою про курс України в НАТО і проханням про надання Плану дій. На сайті ВР було опубліковано помилкову постанову №2327.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", глава Постійної делегації України при Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв на своїй сторінці в Facebook. За його словами, текст заяви виявився старим.

"Через технічні неузгодженості (апарат ВР не звик, що депутати працюють після 18:00, на сайті Ради зараз опублікований старий текст заяви. А новий з'явиться тільки завтра (4 грудня), але ви можете прочитати його тут", – написав він.

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Також народний обранець опублікував правильний текст заяви. В опублікованій раніше версії йдеться, що ВР закликає президента "забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО".

У новій версії цього пункту немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламент ухвалив Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору" № 2327. "За" проголосували 284 народних депутатів.

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