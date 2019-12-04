Головна Новини
4 грудня • оновлено в 13:40
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Переплутали документи: Рада жорстко оконфузилася зі вступом до НАТО

10т
Читати матеріал російською

У Верховній Раді осоромилися із заявою про курс України в НАТО і проханням про надання Плану дій. На сайті ВР було опубліковано помилкову постанову №2327.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", глава Постійної делегації України при Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв на своїй сторінці в Facebook. За його словами, текст заяви виявився старим.

Новини
"Ми захищаємо східний фланг!" Пристайко висловив гучні претензії НАТО через війну в Україні

"Через технічні неузгодженості (апарат ВР не звик, що депутати працюють після 18:00, на сайті Ради зараз опублікований старий текст заяви. А новий з'явиться тільки завтра (4 грудня), але ви можете прочитати його тут", – написав він.

Рада жорстко оконфузилася зі вступом до НАТО

Рада жорстко оконфузилася зі вступом до НАТО

Гордон

Також народний обранець опублікував правильний текст заяви. В опублікованій раніше версії йдеться, що ВР закликає президента "забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО".

У новій версії цього пункту немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламент ухвалив Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору" № 2327. "За" проголосували 284 народних депутатів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу НАТО
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
59
35
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
18
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
….Ржал до слез ……..-Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в "оглуплении" украинцев -"Уровень образованности, до которого докатилась Украина, не то что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает", — пишет Компан.-https://ria.ru/20191204/1561938752.html..... ….
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Когда вы не конфузились? Рогульская ""история успеха""сплошной конфуз с элементами зрады.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Героям слава
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги