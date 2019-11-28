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29 листопада • оновлено в 11:11
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Переплутала Литву й Латвію: Мендель знову осоромилася

19.5т
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Прессекретарка президента України Юлія Мендель потрапила в жорсткий конфуз – у пості на своїй сторінці в Instagram вона переплутала Литву й Латвію.

На цей нюанс звернуло увагу видання "Букви" і встигло закскринити помилку правої руки глави держави.

Так, в день офіційного візиту Зеленського у Вільнюс, де він зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою, Мендель опублікувала своє фото. Вона підписала його такими словами: "Сукня для латвійського відрядження".

Мендель переплутала Литву й Латвію

Мендель переплутала Литву й Латвію

Скриншот сторінки, опублікований "Буквами"

Новини
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На помилку прессекретарки президента одразу звернули увагу користувачі в коментарях, зазначивши, що вона вже не вперше плутає такі очевидні речі.

"Господи правий, понабирають по оголошенню інфузорій-туфельок на роботу, які ні географії елементарної не знають, та ще й тролити не вміють. Звільнися на фіг. Ганьба", "Перевзування в стрибку! Майстерклас від Юлі", "На рахунок Латвії/Литви – вже другий фейл від ОП. Кваліфікація кадрів явно страждає", "Ганьбище", – обурилися українці.

Переплутала Литву й Латвію: Мендель знову осоромилася

Переплутала Литву й Латвію: Мендель знову осоромилася

Переплутала Литву й Латвію: Мендель знову осоромилася

Переплутала Литву й Латвію: Мендель знову осоромилася

Після зауваження Мендель швидко виправила пост і спробувала виправдати жорсткий прокол невдалим тролінгом.

"Сукня для литовського відрядження. Ех, тролінг не вдався. Гаразд, зізнаюся, за час перебування на посаді я не переплутала жодної географічної назви. І навіть не їздила до Канади", – написала вона.

Їй зробили зауваження за помилку

Їй зробили зауваження за помилку

Скриншот сторінки, опублікований "Буквами"

Мендель швидко виправила пост, заявивши про невдалий тролінг

Мендель швидко виправила пост, заявивши про невдалий тролінг

Скриншот сторінки, опублікований "Буквами"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Иванович Геннадий
Иванович Геннадий
Красивая женщина.
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Михайлович Андрей
Михайлович Андрей
Да ладно вам ))прицепились к девочке..ну очепяталась ))
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Танцор Диско
Танцор Диско
Мендель !!!! Надо платье снимать когда так фоткаешся и губы насиликонить!!!! Надо полностью походить на "красоток" инстаграмма !
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