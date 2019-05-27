"Перемогли проукраїнські сили": Порошенко відреагував на підсумки виборів до Європарламенту

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що провал правих і популістських сил на виборах до Європарламенту довів те, що європейське суспільство залишається вірним своїм цінностям.

Крім того, він підкреслив, що це є сигналом того, що у владі знову залишилися друзі України. Привітання з цього приводу Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Петро Порошенко

"З оптимізмом сприймаю результати виборів у Європарламент. Не виправдалися песимістичні прогнози щодо успіху популістів, правих і євроскептиків. Громадяни ЄС чітко підтвердили прихильність і підтримку інтеграційних процесів на європейському континенті. Вітаю близьку мені політичну сім'ю Європейської народної партії з першим місцем. Здорові проєвропейські, а головне для нас – проукраїнські політичні сили отримали більшість. Складна, але така потрібна для всієї Європи перемога", – написав він.

Порошенко також висловив надію на те, що Європарламент, як і Європейська рада та Єврокомісія активно підтримуватимуть європейський прогрес України.

"Європейська солідарність завжди була для нас понад усе. Важливо не втрачати момент і діяти вже зараз!" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Із 23 по 26 травня в Європейському союзі пройшли вибори до Європарламенту. В 28 країнах мільйони жителів ЄС обирали понад 700 депутатів, які й будуть багато в чому визначати політику континенту на найближчі п'ять років.

Найбільше місць – 179 – отримала "Європейська народна партія". На другому місці опинився "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" – 150 місць. На третьому – рух президента Франції Еммануеля Макрона разом із "Альянсом лібералів і демократів за Європу" – 107 мандатів. "Зелені" отримали 70 місць.

Праворадикальні Альтернатива для Німеччини й Австрійська партія свободи набрали менше голосів, ніж на останніх національних виборах.

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