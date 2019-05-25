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Перемога України в трибуналі ООН: Портников заявив про "провал" звільнення моряків

3.2тЧитати матеріал російською

Перемога України в Міжнародному трибуналі ООН із морського права важлива, але символічна, і не призведе до звільнення Росією українських моряків та повернення кораблів.

Таку думку в особистому Telegram-каналі висловив журналіст і публіцист Віталій Портников. Він нагадав про те, що РФ ще до початку розгляду українського позову підкреслювала, що режим судноплавства в Керченській протоці знаходиться поза компетенцією Міжнародного трибуналу. Та ж позиція заявлена в МЗС Росії.

"Росія ще в 2014 році встала на шлях повного ігнорування засад міжнародного права. Це свідома політика президента Володимира Путіна, який хоче домогтися перегляду самих основ наявного міжнародного права і домовитися про це із Заходом", – написав журналіст.

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Віталій Портников

Віталій Портников

Facebook Віталія Портникова

На його думку, розраховувати в такій ситуації можна "тільки на крах існуючого в Кремлі режиму, на готовність українців – від президента до рядових громадян – до боротьби з цим режимом".

У зв'язку з цим Портников заявив, що слова президента України Володимира Зеленського, який назвав прорив у звільненні полонених моряків першим ймовірним сигналом про готовність РФ припинити війну, не мають сенсу.

"Зеленському доведеться бути главою країни, яка воює, яка буде знаходитися в постійному конфлікті із сусідом. І мета цього сусіда – знищення Української держави – не зміниться, поки не зміниться сама Росія. Або поки Україна не стане досить сильною і готової дати відсіч агресору й звільнити свої території", – підсумував публіцист.

Перемога України в трибуналі ООН: Портников заявив про "провал" звільнення моряків

Скріншот

Перемога України в трибуналі ООН: Портников заявив про "провал" звільнення моряків

Скріншот

Перемога України в трибуналі ООН: Портников заявив про "провал" звільнення моряків

Скріншот

Нагадаємо, Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі й відпустити 24 полонених моряків.

Адвокат полонених Микола Полозов повідомив, що ігнорування рішення може спричинити додатковий економічний удар по РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Особи
Віталій ПортніковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
РосіяКерченська протокаполонені морякиООН
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Федоров Федор
Федоров Федор
"....который хочет добиться пересмотра самих основ существующего международного права и договориться об этом с Западом".....Глупая заднеприводная Портянка продолжает оболванивать хлов Путиным)Путин не пытается добиться пересмотра основ международного права,а лишь добивается того,что его соблюдали все одинаково,а не ложили на него болт,как при бомбардировке Югославии и вторжении в Ирак и Ливию.Вот и все.А если другие на него ложат болт,то и России глупо было бы что-то соблюдать.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Пью Вонючка, типа блеснул грамматикой ?)Болт именно ложат,а не кладут.А по теме,то что ты называешь : "Ложат на Россию",является борьбой на геополитической арене и попыткой задвинуть Россию на задворки,как это было после распада СССР.
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
Федоров Федор, а по факту, на рассею начинают потихоньку ложить(ну т.е. класть) болт и чем дальше тем толще
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Странно, у Портникова рожа дебильная, а понимает что хохлов на хрен пошлют с этим трибуналом. Соснул, видать, у москаля и поумнел.
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
Xозяин Xoxлов, слышь,дебилоид, и об чем с тобой говорить
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