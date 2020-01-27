"Перемога!" Делегати ПАРЄ підтримали Україну і оголосили протест Росії

Більш ніж тридцять делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали ініціативу українців і піднялися з місць на знак протесту проти участі в засіданнях Росії.

Про це написав народний депутат від партії "Європейська солідарність", делегат від України в ПАРЄ Олексій Гончаренко. За його словами, протягом двох днів питання законності перебування російської делегації в ПАРЄ буде вирішене.

"Повноваження Російської делегації в ПАРЄ оскаржені з базових причин! Більш ніж 30 делегатів ПАРЄ встали на підтримку цієї ініціативи і тепер це питання протягом 2 днів буде вивчене в Асамблеї, і після цього ухвалене остаточне рішення. Невелика поки, але перемога!", – написав Гончаренко.

Делегати ПАРЄ підтримали Україну і оголосили протест Росії

Він додав, що повноваження російської делегації в ПАРЄ оскаржені також із процедурних причин – у складі їхньої делегації депутати, на яких накладено європейські санкції.

Більше того, оскаржено обрання віцепрезидентом ПАРЄ кандидата від Росії Петра Толстого.

"Щоб стати віцепрезидентом Асамблеї, йому доведеться пройти процедуру таємного голосування. Подивимося, скільки проголосує за цього вірного "путінця", – написав Гончаренко.

Зазначимо, що за результатами голосування, новим головою Парламентської асамблеї Ради Європи обрано бельгійця Хендріка Дамса.

Нагадаємо, що 27 січня у Стасбурзі відкрилася зимова сесія ПАРЄ, в якій українська делегація відновила участь після осінньої паузи через повернення до асамблеї Росії.

"Згідно з порядком денним заплановані дебати про порушення членами ПАРЄ статутних зобов'язань, обговорити функціонування демократичних інститутів в Польщі і повідомити про політичних в'язнів в Азербайджані", йдеться на сайті пресслужби ПАРЄ.

Глава делегації від України Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook написала, що напередодні члени делегації, які ще не працювали в Палаці Європи, пройшли тренінг. Згодом відбулася нарада делегації.

Також вона розповіла, як члени делегації розподілилися за політичними групами:

Група Європейської народної партії – Єлизавета Ясько, Леся Василенко, Леся Забуранна, Дмитро Лубинець, Марія Мезенцева, Сергій Соболєв (члени делегації), Лариса Білозір, Сергій Власенко, Юрій Камельчук, Рустем Умеров (заступники членів делегації).

Група соціалістів, демократів і зелених – Юлія Льовочкіна, Олександр Мережко (члени делегації), Олег Волошин, В'ячеслав Медяник, Олександр Скічко (заступники членів делегації).

Група європейських консерваторів – Олексій Гончаренко, Сергій Кальченко (члени делегації), Дмитро Наталуха, Олена Хоменко (заступники членів делегації).

Альянс лібералів і демократів за Європу – Марина Бардіна, Юлія Овчинникова (члени делегації), Олександр Ковальчук, Євгенія Кравчук, Андрій Лопушанський (заступники членів делегації).

"Втім, незважаючи на розподіл за політичними групами, запевняю усіх, що українська делегація – об'єднана команда, яка приїхала в ПАРЄ, щоб боротися за Україну й цінності Ради Європи. Наша делегація – новий, енергійний, самостійний і кваліфікований політичний гравець", – стверджує Ясько.

Також вона подякувала колегам із Литви та Латвії, що порушили питання про оскарження повноважень російської делегації.

"Дякуємо делегатам з інших країн за моральну та відповідальну позицію! Делегати з України, Грузії, Польщі, Швеції, Хорватії та інших країн підтримали цей запит. Протягом 48 годин ПАРЄ має ухвалити рішення: затвердити повноваження Толстого і компанії чи ні. Повноваження української делегації затверджено", – написала Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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