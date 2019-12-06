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6 грудня • оновлено в 13:53
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"Перемога буде на нашому боці!" Зеленський звернувся до ЗСУ з Донбасу

4.8т
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Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом у зону ООС в День Збройних сил України.

Він звернувся до захисників країни із вітальним словом, зазначивши, що дуже хотів зустрітися з воїнами, які мужньо тримають оборону. За словами Зеленського, він переконався в їхній високій бойовій готовності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Шановні панове генерали, офіцери, сержанти і солдати! З Днем Збройних сил України! Для мене важливо сьогодні бути у зоні проведення ООС, щоб особисто і від імені всього українського народу подякувати вам за службу, за те, що захищаєте наш суверенітет і незалежність", – сказав глава держави.

"Дякую за свободу і героїзм всім, хто носить горде звання військовослужбовця ЗСУ. Нехай Бог завжди кожного з вас зберігає, ви всі нам потрібні", – додав він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Звертаючись до воїнів, президент наголосив, що армія України має постійно розвиватися, зміцнюватися і прагнути до переходу на стандарти НАТО. Він також запевнив, що навіть після досягнення миру армія буде одним із головних пріоритетів держави.

"Хочу запевнити, що після встановлення миру ніхто не забуде про боєздатність війська, бо ви – запорука нашої свободи і незалежності", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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