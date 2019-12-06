"Перемога буде на нашому боці!" Зеленський звернувся до ЗСУ з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом у зону ООС в День Збройних сил України.

Він звернувся до захисників країни із вітальним словом, зазначивши, що дуже хотів зустрітися з воїнами, які мужньо тримають оборону. За словами Зеленського, він переконався в їхній високій бойовій готовності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Шановні панове генерали, офіцери, сержанти і солдати! З Днем Збройних сил України! Для мене важливо сьогодні бути у зоні проведення ООС, щоб особисто і від імені всього українського народу подякувати вам за службу, за те, що захищаєте наш суверенітет і незалежність", – сказав глава держави.

"Дякую за свободу і героїзм всім, хто носить горде звання військовослужбовця ЗСУ. Нехай Бог завжди кожного з вас зберігає, ви всі нам потрібні", – додав він.

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Володимир Зеленський Скріншот відео

Звертаючись до воїнів, президент наголосив, що армія України має постійно розвиватися, зміцнюватися і прагнути до переходу на стандарти НАТО. Він також запевнив, що навіть після досягнення миру армія буде одним із головних пріоритетів держави.

"Хочу запевнити, що після встановлення миру ніхто не забуде про боєздатність війська, бо ви – запорука нашої свободи і незалежності", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 грудня президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Збройних сил України. У відеозверненні він сказав, що кожен українець цього дня дякує захисникам за мирні міста.

Нагадаємо, 5 грудня у мережі спалахнув скандал через безпрецедентні заходи безпеки під час візиту Зеленського на урочисті події в Міноборони і Генштаб.

З ним приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла воїнів ЗСУ, що стоять на постах стратегічних об'єктів.

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