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Крим можуть перейменувати: експерт пояснив, у чому небезпека

10.6тЧитати матеріал російською

Влада України закладе "бомбу уповільненої дії", якщо законодавчо визнає окуповану Автономну республіку Крим автономією кримських татар.

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи зміни до Конституції України, запропоновані Меджлісом кримськотатарського народу.

"Я прихильник того, що якщо є унітарний статус держави, він повинен поширюватися на всю країну. Або давайте тоді міняти статус всієї країни на федеративний. Але не треба робити помилкові виключення, які ми вже робили. У нас Крим був уже автономною республікою, і до чого це призвело? Помилки повинні нас учити", - наголосив він.

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За словами Мусієнка, "автономією ми закладаємо бомбу уповільненої дії".

"Ми даємо широкі повноваження і говоримо - давайте ми віддамо цю територію, нехай там господарюють. Контрольована децентралізація - це одне, а автономія - зовсім інше. Й автономії домагаються з найширшими повноваженнями - щодо мови спілкування в регіоні, визначених правил тощо", - заявив він.

Експерт вважає, що це "хибний шлях": "Ми говоримо про те, що завершиться війна, Крим повернеться, і ми йому знову дамо статус автономії, але потрібен же хоч якийсь перехідний період. Треба там елементарно встановити рівні безпеки, провести контртерористичну і контрдиверсійні роботу".

"Якщо ми подивимося зараз етнічний склад у Криму - там українці, росіяни і кримські татари на третьому місці. Питання в тому, що ми даємо найменшій етнічній складовій право на визначення, право створювати тут свою автономію, право управляти цією автономією", - пояснив Мусієнко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Меджлісі запропонували створити на півострові кримськотатарську національну автономію і змінити назву адміністративно-територіальної одиниці Автономна республіка Крим. Якщо Конституційна комісія підтримає таке перейменування, то півострів отримає свій представницький орган - Рада автономії.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

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Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія КримуВлада України і ситуація в Криму
Особи
Олександр МусієнкоРефат Чубаров
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Україна
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andreyev andrei
andreyev andrei
Фантомные боли еще долго будут тезать умы щеневмерликов. Хлопцы, займитесь тем, что еще можно привязать к себе. Судьбу Крыма вы решать больше не будете:-)
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Русский Солдат
Русский Солдат
Свидури, переименуйте лучше украину в Луизиану, по примеру грузии - Джорджии, толку больше будет, ваши хозяева хотя бы вас на карте найдут - может денег больше дадут, да и название для вас подходящее, на имя проститутки похожее, кем на самом деле хохляндия и является.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Хохлы Крым не могут переименовать. Нельзя переименовать то, что тебе не принадлежит и никогда не принадлежало.
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