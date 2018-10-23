Крим можуть перейменувати: експерт пояснив, у чому небезпека

Влада України закладе "бомбу уповільненої дії", якщо законодавчо визнає окуповану Автономну республіку Крим автономією кримських татар.

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи зміни до Конституції України, запропоновані Меджлісом кримськотатарського народу.

"Я прихильник того, що якщо є унітарний статус держави, він повинен поширюватися на всю країну. Або давайте тоді міняти статус всієї країни на федеративний. Але не треба робити помилкові виключення, які ми вже робили. У нас Крим був уже автономною республікою, і до чого це призвело? Помилки повинні нас учити", - наголосив він.

За словами Мусієнка, "автономією ми закладаємо бомбу уповільненої дії".

"Ми даємо широкі повноваження і говоримо - давайте ми віддамо цю територію, нехай там господарюють. Контрольована децентралізація - це одне, а автономія - зовсім інше. Й автономії домагаються з найширшими повноваженнями - щодо мови спілкування в регіоні, визначених правил тощо", - заявив він.

Експерт вважає, що це "хибний шлях": "Ми говоримо про те, що завершиться війна, Крим повернеться, і ми йому знову дамо статус автономії, але потрібен же хоч якийсь перехідний період. Треба там елементарно встановити рівні безпеки, провести контртерористичну і контрдиверсійні роботу".

"Якщо ми подивимося зараз етнічний склад у Криму - там українці, росіяни і кримські татари на третьому місці. Питання в тому, що ми даємо найменшій етнічній складовій право на визначення, право створювати тут свою автономію, право управляти цією автономією", - пояснив Мусієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Меджлісі запропонували створити на півострові кримськотатарську національну автономію і змінити назву адміністративно-територіальної одиниці Автономна республіка Крим. Якщо Конституційна комісія підтримає таке перейменування, то півострів отримає свій представницький орган - Рада автономії.