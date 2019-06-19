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Переїзд Зеленського з Банкової: в Кабміні повідомили деталі

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В Адміністрації президента України Володимира Зеленського розглядають кілька варіантів переїзду з вулиці Банкової.

Про це розповів в ефірі ObozTV заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, коментуючи інформацію ЗМІ про переселення Адміністрації в Український дім.

Чиновник зазначив, що не вважає вдалою таку ідею переїзду

"Треба добре проаналізувати проект – скільки там місця треба для розміщення нашого українського "Білого дому"? На мій погляд, це не найкраще місце, тому що там великий трафік. І з точки зору безпеки є проблема, велике скупчення людей", – пояснив він.

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За словами Парцхаладзе, в якості альтернативи розглядалося кілька інших місць для переїзду: "На ВДНГ місце аналізується. На Інститутській 4 є місце, де можливо побудувати. Я знаю, що такі варіанти обговорювалися".

Також заступник міністра зазначив, що в разі переселення АП до Українського дому, під Майданом і Європейською площею потрібно буде обов'язково будувати підземні паркінги.

Переїзд Зеленського з Банкової: в Кабміні повідомили деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський має намір разом з іншими співробітниками Адміністрації переїхати з Банкової в "опенспейс" зі скляними стінами.

У команді Зеленського скаржаться, що їм "не дуже комфортно" працювати в стінах АП на Банковій.

Заступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе пропонував перенести урядовий квартал з центру Києва в район "Телички" на півдні столиці.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVНовини Києва та Київської області
Особи
Лев ПарцхаладзеВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Адміністрація Президента
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