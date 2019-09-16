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16 вересня • оновлено в 14:22
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Переїзд Офісу президента: Богдан розсекретив деталі

1.7т Читати матеріал російською

Команда президента України Володимира Зеленського поки відмовилася від ідеї переїзду Офісу президента в нову будівлю.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів глава ОПУ Андрій Богдан. Він зазначив, що передвиборча обіцянка Зеленського про переїзд із вулиці Банкової не була популістською.

"Ну чому ж популістська? Ось чому я тоді сказав популярну фразу, що ми не спілкуємося з журналістами напряму. Тому що журналісти свої думки чи думки суспільства видають або трансформують через своє уявлення життя і світу, транслюють це в суспільство дещо викривлено", – пояснив він.

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Богдан додав, що переїзд скасували, оскільки не хотіли, щоб опоненти звинувачували їх у розтраті державних грошей.

"У нас була дуже хороша схема, і ми її зараз будемо реалізовувати – як знайти ці кошти, не витрачаючи гроші державного бюджету... Поки ми не змогли цього зробити, тому що є дуже багато питань у сфері безпеки та зв'язку. І з цієї точки зору будь-який переїзд – до Українського дому або в інші місця, які ми розглядали, – пов'язаний із великою частиною роботи", – додав він.

Офіс президента

Офіс президента

Телеканал ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в пресслужбі глави держави заявляли, що Адміністрація президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва і буде називатися Офіс президента.

Також Зеленський хотів створити художній музей на вулиці Банковій після того, як Адміністрація президента буде переміщена з центру Києва.

Водночас помічник Зеленського поскаржився, що команді "не дуже комфортно" працювати в стінах АП на Банковій.

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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