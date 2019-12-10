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10 грудня • оновлено в 13:39
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"Переходу червоних ліній не було": Зеленський підбив підсумки "нормандської зустрічі"

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками "нормандського саміту" вдалося домогтися шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.

Пост із підбиттям підсумків зустрічі в Парижі він опублікував на сторінці у Facebook, підкресливши, що Україна рухається до миру, нехай і маленькими кроками.

"Отже, за підсумками "нормандської зустрічі" було досягнуто домовленостей про:

  • обмін полоненими до кінця року за формулою "всіх на всіх";

  • повне припинення вогню, що має набути чинності до кінця року;

  • узгодження до березня 2020 року трьох нових ділянок фронту, на яких буде проведено розведення військ;

  • розширення мандату СММ ОБСЄ, яка зможе здійснювати моніторинг цілодобово;

  • будівництво нових пунктів пропуску через лінію розмежування;

  • подальша робота в "нормандському форматі" буде продовжена", – зазначив глава держави.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Він підкреслив, що наступна зустріч лідерів відбудеться не через три роки, а вже через чотири місяці. Також Зеленський акцентував увагу на тому, чого вдалося уникнути на переговорах в Парижі.

"Чого на "нормандській зустрічі" не було: переходу за червоні лінії та Володимир Зеленський не погодився на вимогу Путіна, яка була закріплена в Мінських угодах про проведення виборів на Донбасі без відновлення контролю над кордоном. Це означає, що ми продовжуємо рухатися до повного припинення вогню, повернення територій та миру для України. Малими, але впевненими кроками", – обнадійливо резюмував президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну и самый главный успех Зе: минские соглашения пересмотрены не будут. Исполняй! те
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Глaвные итoги встpeчи в «нopмaндском фopмaте» Пyтин-Мaкpoн-Мepкель—Зeлeнcкий: (1.) Укpaинcкая стopoна откaзaлась от пoпыток пepecмотра Минcких coглашений (а это фaктичecки было заявлено Зeлeнским до встpeчи как цeль пepeговopoв); (2.) Подтвepдили «фopмулу Штайнмайера» и необxoдимость её имплементации в yкpaинское законoдательство (как Зеленский будет это делать в ycлoвиях дaвлeния нaцикoв, - тaйна, покpытая мpaкoм); (3.) Пpoгрecc в вoпpocах paзвeдения вo йcк на Дон-бacce, откpытия нoвых пpoпyскных пyнктов и обмeна yдepживаемыми лицaми; (4.) Зафикcиpoваны сpoки на выполнение «дoмaшнего зaдaния» - 4 месяца; (5.) Пpoзвучали oптимиcтические заявлeния по пpямым поставкам газа и транзиту его по тeppитории Укpaины, пока без конкретики. Пpoгноз: peaлизация пoлитической чacти Минcких coглашений нaткнётcя на жecточайшее coпpoтивление внyтри Украины.
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Хо Хол
Хо Хол
"Владимир Зеленский не согласился на требование Путина, которое была закреплено в Минских соглашениях о проведении выборов на Донбассе без восстановления контроля над границей" - так это не требование Путина, это пункт минских соглашений. Ожидаемо - договор с xoxлом не стоит бумаги на котором он написан.
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