"Переходу червоних ліній не було": Зеленський підбив підсумки "нормандської зустрічі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками "нормандського саміту" вдалося домогтися шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.

Пост із підбиттям підсумків зустрічі в Парижі він опублікував на сторінці у Facebook, підкресливши, що Україна рухається до миру, нехай і маленькими кроками.

"Отже, за підсумками "нормандської зустрічі" було досягнуто домовленостей про:

обмін полоненими до кінця року за формулою "всіх на всіх";

повне припинення вогню, що має набути чинності до кінця року;

узгодження до березня 2020 року трьох нових ділянок фронту, на яких буде проведено розведення військ;

розширення мандату СММ ОБСЄ, яка зможе здійснювати моніторинг цілодобово;

будівництво нових пунктів пропуску через лінію розмежування;

подальша робота в "нормандському форматі" буде продовжена", – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський

Він підкреслив, що наступна зустріч лідерів відбудеться не через три роки, а вже через чотири місяці. Також Зеленський акцентував увагу на тому, чого вдалося уникнути на переговорах в Парижі.

"Чого на "нормандській зустрічі" не було: переходу за червоні лінії та Володимир Зеленський не погодився на вимогу Путіна, яка була закріплена в Мінських угодах про проведення виборів на Донбасі без відновлення контролю над кордоном. Це означає, що ми продовжуємо рухатися до повного припинення вогню, повернення територій та миру для України. Малими, але впевненими кроками", – обнадійливо резюмував президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" у Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

Після зустрічі президенти чотирьох країн дали підсумкову пресконференцію, на якій розповіли, чого вдалося домогтися за вісім годин переговорів.

Детально ознайомитися з основними позиціями домовленостей "нормандської четвірки" можна в статті OBOZREVATEL.

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