Переговори Зеленського з Путіним: у США розкрили "план Б" для України

Президент України Володимир Зеленський залучить до переговорів стосовно Донбасу США у тому разі, якщо "нормандський формат" не дасть результатів.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив тимчасовий повірений посол США в Україні Вільям Тейлор, зазначивши, що поки що такого запиту від української сторони не надходило.

"Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині чинний "нормандський формат", "нормандська четвірка" не дасть результатів – а вони хочуть результатів – тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Великобританію приєднатися.

Є серйозний інтерес із боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатися вперед у мирному процесі", – розповів Тейлор.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, після обміну полоненими між РФ і Україною Путін обговорив підготовку до переговорів у "нормандському форматі" із президентом Франції.

Очікується, що Путін зажадає від Зеленського реалізації на Донбасі "формули Штайнмаєра", яка крім розведення сил вимагає проведення виборів в ОРДЛО і ратифікації особливого статусу.

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