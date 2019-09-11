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11 вересня • оновлено в 11:35
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Переговори Зеленського з Путіним: у США розкрили "план Б" для України

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Президент України Володимир Зеленський залучить до переговорів стосовно Донбасу США у тому разі, якщо "нормандський формат" не дасть результатів.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив тимчасовий повірений посол США в Україні Вільям Тейлор, зазначивши, що поки що такого запиту від української сторони не надходило.

"Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині чинний "нормандський формат", "нормандська четвірка" не дасть результатів – а вони хочуть результатів – тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Великобританію приєднатися.

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Є серйозний інтерес із боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатися вперед у мирному процесі", – розповів Тейлор.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, після обміну полоненими між РФ і Україною Путін обговорив підготовку до переговорів у "нормандському форматі" із президентом Франції.

Очікується, що Путін зажадає від Зеленського реалізації на Донбасі "формули Штайнмаєра", яка крім розведення сил вимагає проведення виборів в ОРДЛО і ратифікації особливого статусу.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
США
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Mega Death
Mega Death
Беспомощные холопы взывают к помощи хозяев)))
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Semenov Igor
Semenov Igor
ООН, Германия, Франция и, конечно Россия - все говорят о необходимости выполнения Минских соглашений и иного пути нет. А встреча в Нормандском формате может расставить четко даты выполнения Украиной тех или иных пунктов и ответственность за их невыполнение. А какие еще варианты?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Semenov Igor, А варианты еще выполнения пунктов соглашений Раиссией и Путлером, лично подписавшегося под Минскими соглашениями и не надо снимать с себя ответственность, и выносить себя за скобки. Вина Раиссии в войне на Донбассе наибольшая и до сих пор подпитывает эту войну. А на переговоры с представителями ОРДЛО и Украины и не мечтайте не дождетесь, не удастся списать все на якобы существующую гражданскую войну.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
В "норманнском" формате Украина это сторона не имеющая голоса поэтому на её мнение всем плевать
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Bладимир Ильич, Если бы было наплевать, то уже давно бы Пидерация все вопросы закрыла. А на самом деле пока Пидерация посасывает петушок.
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