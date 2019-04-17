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Переговори з Порошенком щодо Донбасу: Путін зробив заяву

3.3тЧитати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін не збирається проводити зустріч у "нормандському форматі" для врегулювання бойових дій на Донбасі.

Під час прес-конференції за підсумками російсько-таджицьких переговорів Путін заявив, що в його графіку такої зустрічі немає, пише "Інтерфакс-Україна".

"Мені про це нічого невідомо. З нами це ніхто не обговорював", – повідомив російський президент.

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Як відомо, напередодні український глава Петро Порошенко повідомляв про можливу зустріч країн "нормандської четвірки", тобто Франції, України, Росії та Німеччини.

Захід, за попередніми даними, має пройти в червні 2019 року під час святкування пам'ятної дати висадки учасників антигітлерівської коаліції в Нормандії.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко в п'ятницю, 12 квітня, провів зустріч із лідером Франції Макроном, на якій вони прийшли до згоди у низці ключових питань. Під час переговорів було досягнуто угоду про майбутнє нормандського формату.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Порошенко - дебил, это создание с похмелья несет сам не знает что))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные только после ваших извинений на коленях и выплаты контрибуции ДНр и ЛНр...может быть...Путин согласится что то для вас приятное сделать
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Тьфу...смачно ...в украинску рожу...молодца
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