Переговори з Порошенком щодо Донбасу: Путін зробив заяву

Президент РФ Володимир Путін не збирається проводити зустріч у "нормандському форматі" для врегулювання бойових дій на Донбасі.

Під час прес-конференції за підсумками російсько-таджицьких переговорів Путін заявив, що в його графіку такої зустрічі немає, пише "Інтерфакс-Україна".

"Мені про це нічого невідомо. З нами це ніхто не обговорював", – повідомив російський президент.

Як відомо, напередодні український глава Петро Порошенко повідомляв про можливу зустріч країн "нормандської четвірки", тобто Франції, України, Росії та Німеччини.

Захід, за попередніми даними, має пройти в червні 2019 року під час святкування пам'ятної дати висадки учасників антигітлерівської коаліції в Нормандії.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко в п'ятницю, 12 квітня, провів зустріч із лідером Франції Макроном, на якій вони прийшли до згоди у низці ключових питань. Під час переговорів було досягнуто угоду про майбутнє нормандського формату.

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