Переговори в Мінську: Україна висунула ряд вимог

Представники Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися від переговорів по звільненню українців з російських в'язниць, на що українська сторона висунула ряд вимог.

"Безпека, припинення вогню, деескалація, звільнення заручників і політв‘язнів - ключові теми сьогоднішнього Мінська. Українська сторона і на ТКГ, і в безпековій та гуманітарній групах засудила ескалацію насильства, вбивство 15 - річної Дарини Казeміровоі та 12- річного Дмитра Мацуя і запропонувала прийняти спільну заяву ТКГ, в якій засудити вбивство українських дітей, висловити співчуття жертвам збитого "Боїнгу" МН1, засудити причетність РФ до цієї трагедії( визнану і зафіксовану міжнародною слідчою групою), негайно розблокувати звільнення політв‘язнів Кремля і допустити нарешті МКЧХ до тюрем на окупованих територіях та в РФ", - написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко в Facebook.

Вона зазначила, що представники РФ категорично відмовилися від прийняття такої заяви, фактично визнавши причетність до трагедії МН17 і до підтримки терористів, а також до блокування процесу звільнення заручників і допуску міжнародних гуманітарних місій у в'язниці.

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"Також українська сторона засуджує зростаючі факти агресії проти спостерігачів місіі СММ ОБСЄ, яких бойовики знову обстрілювали в останні тижні і блокували їх роботу. Українські представники в ТКГ, дипломатичною мовою, заявили демарш у зв‘язку з деструктивною позицією росіян і контрольованих ними бойовиків", - підкреслила вона.

Геращенко зазначила, що була важка і жорстка дискусія з вимогою негайно зупинити насильство і ескалацію. В тому числі, щодо позиції РФ про "прямі переговори" з псевдореспубліками.

"Я в гуманітарній групі і наші представники в ТКГ задали пряме і очевидне запитання росіянам: якою є відповідь РФ на ініціативу України щодо передачі 23 засуджених росіян задля звільнення українців в тюрмах РФ. Ми ще раз звернулися до росіян з ініціативою звільнити ув’язнених українців до старту мундіалю. Позиція росіян феєрична: "Росія - не учасник конфлікту, тому в Мінську не може обговорюватися тема звільнення українців в російських тюрмах і росіян в українських". А "республіки" включають цих росіян в список, бо ж вони їм "допомагали воювати" і жили на Донбасі до 14 року. Прийшлося задати уточнююче питання: чи означає це, що РФ "своих бросає" і фактично відмовляється від захисту своїх громадян? Відповіді немає", - додала вона.

Українська сторона наполягає, щоб МКЧХ негайно отримав доступ до в'язниць ОРДЛО і РФ і включити цю норму в заяву гуманітарної групи, але Росія категорично проти.

"Враховуючи той факт, що МКЧХ жодного разу не мало доступу до заручників і політв‘язнів, офіційно звернулася до координатора ОБСЄ в гуманітарній групі Фріша з вимогою негайно відвідати тюрми на окупованих територіях і провідати всіх наших військових, цивільних, в т. ч. журналіста Асєєва, які роками залишаються без права на листування, на дзвінок, на посилку. Буду на цьому наполягати", - резюмувала Геращенко.

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