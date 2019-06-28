Переговори Путіна та Трампа стартували в Японії: всі подробиці онлайн

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін почали переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).
Це третя особиста зустріч Трампа і Путіна – в основному лідери спілкуються по телефону. В останній раз глави держав зустрічалися в грудні 2018 року на саміті G20 в Аргентині.
Перед зустріччю за закритими дверима, о 8:00 за київським часом лідери зробили кілька заяв для преси (щоб подивитися пряму трансляцію, доскрольте до кінця).
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Володимир Путін і Дональд Трамп на G20
Скріншот відео
8:05 Відкрита зустріч тривала близько 3-4 хвилин: журналісти вигукували питання президентам, які з посмішкою мовчки кивали у відповідь. Лідери продовжили переговори за зачиненими дверима.
Володимир Путін і Дональд Трамп на G20
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8:00 "У нас буде дуже цікава дискусія, яка включатиме питання торгівлі, роззброєння. Все це буде побудовано на дуже хороших взаєминах між нами. Думаю, результати зустрічі будуть відмінними!" – сказав Трамп.
Із заявою перед закритою зустріччю також виступив Путін.
"Ми давно не бачилися... Правда, наші співробітники працювали і дали нам гарну можливість продовжити те, про що ми домовлялися в Гельсінкі", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Дональд Трамп прилетів в Осаку вранці 27 червня. Він заявив журналістам, що націлений на "хорошу розмову" з Путіним.
Путін і Трамп коротко поговорили перед початком саміту G20. Американський лідер поплескав російського колегу по плечу.
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