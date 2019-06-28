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Переговори Путіна та Трампа стартували в Японії: всі подробиці онлайн

4.5тЧитати матеріал російською

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін почали переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

Це третя особиста зустріч Трампа і Путіна – в основному лідери спілкуються по телефону. В останній раз глави держав зустрічалися в грудні 2018 року на саміті G20 в Аргентині.

Перед зустріччю за закритими дверима, о 8:00 за київським часом лідери зробили кілька заяв для преси (щоб подивитися пряму трансляцію, доскрольте до кінця).

OBOZREVATEL стежить онлайн за розвитком подій:

Володимир Путін і Дональд Трамп на G20

Володимир Путін і Дональд Трамп на G20

Скріншот відео

8:05 Відкрита зустріч тривала близько 3-4 хвилин: журналісти вигукували питання президентам, які з посмішкою мовчки кивали у відповідь. Лідери продовжили переговори за зачиненими дверима.

Володимир Путін і Дональд Трамп на G20

Володимир Путін і Дональд Трамп на G20

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8:00 "У нас буде дуже цікава дискусія, яка включатиме питання торгівлі, роззброєння. Все це буде побудовано на дуже хороших взаєминах між нами. Думаю, результати зустрічі будуть відмінними!" – сказав Трамп.

Із заявою перед закритою зустріччю також виступив Путін.

"Ми давно не бачилися... Правда, наші співробітники працювали і дали нам гарну можливість продовжити те, про що ми домовлялися в Гельсінкі", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Саміт G20 у Японії
Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
ЯпоніяОсака
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Украинские Божества встретились!!
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Мир Миру
Мир Миру
Якийсь біднесенький ангарчик запропонували, навіть столів немає. Оце аскетизм у людей.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Трамп Путину: "жаль нет хох-лов, без дураков скучно"!
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