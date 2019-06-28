Переговори Путіна та Трампа стартували в Японії: всі подробиці онлайн

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін почали переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

Це третя особиста зустріч Трампа і Путіна – в основному лідери спілкуються по телефону. В останній раз глави держав зустрічалися в грудні 2018 року на саміті G20 в Аргентині.

Перед зустріччю за закритими дверима, о 8:00 за київським часом лідери зробили кілька заяв для преси (щоб подивитися пряму трансляцію, доскрольте до кінця).

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Володимир Путін і Дональд Трамп на G20 Скріншот відео

8:05 Відкрита зустріч тривала близько 3-4 хвилин: журналісти вигукували питання президентам, які з посмішкою мовчки кивали у відповідь. Лідери продовжили переговори за зачиненими дверима.

Володимир Путін і Дональд Трамп на G20 Telegram-канал "Раніше за всіх"

8:00 "У нас буде дуже цікава дискусія, яка включатиме питання торгівлі, роззброєння. Все це буде побудовано на дуже хороших взаєминах між нами. Думаю, результати зустрічі будуть відмінними!" – сказав Трамп.

Із заявою перед закритою зустріччю також виступив Путін.

"Ми давно не бачилися... Правда, наші співробітники працювали і дали нам гарну можливість продовжити те, про що ми домовлялися в Гельсінкі", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дональд Трамп прилетів в Осаку вранці 27 червня. Він заявив журналістам, що націлений на "хорошу розмову" з Путіним.

Путін і Трамп коротко поговорили перед початком саміту G20. Американський лідер поплескав російського колегу по плечу.

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