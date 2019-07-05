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Переговори щодо Донбасу: політик назвав ключову помилку Зеленського

5.8тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський готовий іти на поступки заради миру на Донбасі, проте він не враховує, що президенту РФ Володимиру Путіну потрібна тільки війна.

Таку думку в ефірі програми The Guest на ObozTV висловив український політик і громадський діяч Андрій Юсов, коментуючи переговори щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Я думаю, що з боку Зеленського це був щирий намір, і, можливо, навіть віра в те, що досить лише захотіти, повернути Леоніда Кучму в Мінськ, сказати, що ми припиняємо стріляти, і навіть розвести озброєння в Станиці Луганській. Показали, що Зеленський готовий практично на все, Кучма навіть зробив односторонню заяву про невідповідь на обстріли української сторони", – зазначив Юсов.

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"Але, виявляється, проблема в тому, що попередні п'ять років війна тривала не тому, що Україна так хотіла, або що українські військові були поганими – як висловилася спікер президента, "іноді піддавалися на провокації і стріляли по мирному населенню". Безумовно, це не так. А тому, що Путін не хотів і не хоче припиняти війну. Підконтрольні йому терористи і російсько-терористичні війська не йдуть на поступки", – заявив він.

Як зазначив політик, "Путін не хоче миру, Путін хоче капітуляції України, демонтажу незалежної держави".

"Мова йшла не тільки про Крим, йшлося про знищення незалежності, про одеську "народну республіку", харківську, донецьку, бесарабську тощо. Путіну треба знищити державу Україна", – додав він.

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За словами Юсова, Україна повинна вести переговори з Кремлем "виключно в присутності представників країн-підписантів Будапештського меморандуму, щоб вони тиснули не на Україну щодо капітуляції, а на Путіна щодо виконання своїх зобов'язань".

Переговори щодо Донбасу: політик назвав ключову помилку Зеленського

fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером поскаржився, що Росія не підтримує політико-дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіМирні переговори в Мінську
Особи
Андрій ЮсовВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Понадусерики! вы уже ладошки до костей стерли, надрач ивая на туалетную бумажку "будапешский меморандум"!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо, украинская фабрика по производству долболобов начала работать в три смены. Интересно, хоть один выпускник этого замечательного заведения, может внятно объяснить, зачем Путину война на Донбассе?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Пигин Макс, ну ,как же а уничтожении Украины! Правда они не объясняют зачем Путину уничтожение Украины!
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