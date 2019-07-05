Переговори щодо Донбасу: політик назвав ключову помилку Зеленського

Президент України Володимир Зеленський готовий іти на поступки заради миру на Донбасі, проте він не враховує, що президенту РФ Володимиру Путіну потрібна тільки війна.

Таку думку в ефірі програми The Guest на ObozTV висловив український політик і громадський діяч Андрій Юсов, коментуючи переговори щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Я думаю, що з боку Зеленського це був щирий намір, і, можливо, навіть віра в те, що досить лише захотіти, повернути Леоніда Кучму в Мінськ, сказати, що ми припиняємо стріляти, і навіть розвести озброєння в Станиці Луганській. Показали, що Зеленський готовий практично на все, Кучма навіть зробив односторонню заяву про невідповідь на обстріли української сторони", – зазначив Юсов.

"Але, виявляється, проблема в тому, що попередні п'ять років війна тривала не тому, що Україна так хотіла, або що українські військові були поганими – як висловилася спікер президента, "іноді піддавалися на провокації і стріляли по мирному населенню". Безумовно, це не так. А тому, що Путін не хотів і не хоче припиняти війну. Підконтрольні йому терористи і російсько-терористичні війська не йдуть на поступки", – заявив він.

Як зазначив політик, "Путін не хоче миру, Путін хоче капітуляції України, демонтажу незалежної держави".

"Мова йшла не тільки про Крим, йшлося про знищення незалежності, про одеську "народну республіку", харківську, донецьку, бесарабську тощо. Путіну треба знищити державу Україна", – додав він.

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За словами Юсова, Україна повинна вести переговори з Кремлем "виключно в присутності представників країн-підписантів Будапештського меморандуму, щоб вони тиснули не на Україну щодо капітуляції, а на Путіна щодо виконання своїх зобов'язань".

fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером поскаржився, що Росія не підтримує політико-дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі.

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