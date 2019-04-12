Перед Великоднем: Порошенко і Меркель зробили крок до миру на Донбасі

Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримали припинення вогню в зоні ООС на Донбасі на великодні свята.

Воно має розпочатися з 18 квітня. Про це стало відомо на зустрічі лідерів держав під час офіційного візиту Порошенка в Німеччину 12 квітня.

Глава держави подякував Меркель за надану підтримку. "Вдячний Ангелі Меркель, що в процесі обговорення ми підтримали пасхальне припинення вогню, яке набуде чинності 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку Російської Федерації", — сказав Порошенко.

Меркель і Порошенко​​

Вдячний Ангелі Меркель, что в процесі сьогоднішнього Обговорення ми підтрімалі велікоднє припиненням вогню, Пожалуйста увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення его Виконання з боку РФ - Петро Порошенко (@poroshenko) 12 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 листопада вперше за чотири роки Меркель прибула до Києва з офіційним візитом. Тоді вона зустрілася з Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та з головами парламентських фракцій.

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