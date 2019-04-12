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Перед Великоднем: Порошенко і Меркель зробили крок до миру на Донбасі

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Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримали припинення вогню в зоні ООС на Донбасі на великодні свята.

Воно має розпочатися з 18 квітня. Про це стало відомо на зустрічі лідерів держав під час офіційного візиту Порошенка в Німеччину 12 квітня.

Глава держави подякував Меркель за надану підтримку. "Вдячний Ангелі Меркель, що в процесі обговорення ми підтримали пасхальне припинення вогню, яке набуде чинності 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку Російської Федерації", — сказав Порошенко.

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Меркель і Порошенко​​

Меркель і Порошенко​​

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 листопада вперше за чотири роки Меркель прибула до Києва з офіційним візитом. Тоді вона зустрілася з Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та з головами парламентських фракцій.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Петро ПорошенкоАнгела Меркель
Місце
Україна
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de lik
de lik
Ну клоун! Благодарит, что поддержали немцы прекращёние огня: идиот сам уже не может ничего решить, ездит, согласовываем, да не с теми
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Юг Руси
Юг Руси
Ну да и так всё ясно - РФ "не поддержит" прекращение огня
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Ой дебилы...
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