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"Пацан сказав — пацан зробив!" Саакашвілі прибув в Україну і звернувся до Зеленського

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Колишній президент Грузії і екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі після повернення в Україну подякував президенту Володимиру Зеленському за рішення повернути йому громадянство.

У розмові з журналістами в середу, 29 травня, Саакашвілі висловив радість від того, що зміг повернутися в Україну і розсипався в компліментах Зеленському.

"Повернути мені громадянство - це було дуже сміливим кроком гідного президента... Цей президент непростий хлопець. Він дуже багато кого здивує і дуже приємно. У мене на такі речі чуття", - заявив Саакашвілі.

"Зеленський показав цим кроком, що здатний на сміливі і швидкі рішення. Це незалежний політик! Він знає, що багато хто не хотів би бачити мене в Україні. Але він нікого не послухав і прийняв таке рішення", - сказав він.

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Говорячи про повернення громадянства України Саакашвілі висловився про Зеленський: "Пацан сказав - пацан зробив!"

Саакашвілі повернувся в Україну

Саакашвілі повернувся в Україну

скріншот

Саакашвілі повернувся в Україну

Саакашвілі повернувся в Україну

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, повернення Саакашвілі в Україну викликало бурхливу реакцію в мережі. Українці намагаються вгадати, як тепер розвиватиметься його кар'єра, припускаючи, що екс-глава Грузії може претендувати на місце голови Одеської ОДА або навіть прем'єр-міністра.

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Особи
Міхеїл СаакашвіліВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Косарева Елена
Косарева Елена
Огpoмнoе спаcибo вceм тeм, кто покaзaл мнe этот прeкpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁059bii Пpоcто пpoйдя опроc полyчилa почти полyгодовую зарплатy)) Пользyйтеcь, пoка eще ecть возмoжность=)
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Первое наперво пацаны склеят ласты бухозавру Пете😂
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Борисс Робот
Борисс Робот
Анатольевич Чернов, "Первое наперво пацаны склеят ласты бухозавру Пете"... "як рак свистне"... так и сразу...
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Grich Lara
Grich Lara
Анатольевич Чернов, гаразд і потім що,пацани створять пацанську республіку,оберуть пацанський парламент і через п'ять років при всезагальній ейфорії 73%,у нас з'явиться незмінний вічний пацан,український путін,правда єврейського походження,чи не занадто буде для тих,хто так хоче всіх на кого вкажуть пальцем пустити під ніж гільотини,бо боюсь,що іншого випадку голосувати за це вже може не бути
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