"Пацан сказав — пацан зробив!" Саакашвілі прибув в Україну і звернувся до Зеленського

Колишній президент Грузії і екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі після повернення в Україну подякував президенту Володимиру Зеленському за рішення повернути йому громадянство.

У розмові з журналістами в середу, 29 травня, Саакашвілі висловив радість від того, що зміг повернутися в Україну і розсипався в компліментах Зеленському.

"Повернути мені громадянство - це було дуже сміливим кроком гідного президента... Цей президент непростий хлопець. Він дуже багато кого здивує і дуже приємно. У мене на такі речі чуття", - заявив Саакашвілі.

"Зеленський показав цим кроком, що здатний на сміливі і швидкі рішення. Це незалежний політик! Він знає, що багато хто не хотів би бачити мене в Україні. Але він нікого не послухав і прийняв таке рішення", - сказав він.

Говорячи про повернення громадянства України Саакашвілі висловився про Зеленський: "Пацан сказав - пацан зробив!"

Саакашвілі повернувся в Україну скріншот

Саакашвілі повернувся в Україну скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, повернення Саакашвілі в Україну викликало бурхливу реакцію в мережі. Українці намагаються вгадати, як тепер розвиватиметься його кар'єра, припускаючи, що екс-глава Грузії може претендувати на місце голови Одеської ОДА або навіть прем'єр-міністра.

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