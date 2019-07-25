"Пастка від Путіна": Зеленському вказали на небезпеку союзу з Медведчуком

Лідер партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук запропонував главі України Володимиру Зеленському створити коаліцію для того, щоб заманити його в пастку.

Таку думку в своєму блозі для "Еспресо" висловив український журналіс Віталій Портников.

"Зеленському буде не так просто проігнорувати цю пропозицію Медведчука з однієї простої причини: і сам президент, і його соратники постійно говорять про необхідність виконання Мінських угод. Якщо для попередньої адміністрації Мінські угоди були в першу чергу пасткою для Росії і її прихильників в Європі, так як дозволяли продовжувати санкції проти агресора, то для Зеленського Мінські угоди можуть виглядати вирішенням проблеми", – написав він.

Віктор Медведчук Twitter Віктора Медведчука

На думку журналіста, Захід може підтримати ідею Медведчука з особливим статусом для Донбасу, оскільки бажає закінчити конфлікт і відновити економічні відносини з Москвою.

"Голоси для такої ревізії українських національних інтересів можна знайти, тільки якщо об'єднатися з Медведчуком. Про що колишній глава президентської адміністрації і каже президенту Зеленському та його оточенню", – зазначив журналіст.

Однак Портников попередив Зеленського, що союз між "Слугою народу" і Медведчуком остаточно переконає патріотичні сили країни – навіть тих, хто сподівався на президента і його партію – що мова йде про повноцінну перемогу сил реваншу, і що "Слуга народу" – всього лише декорація, за якою ховаються Путін і Медведчук.

Зеленський, Путін і Медведчук

"Це створить абсолютно нову політичну ситуацію в країні. Але Путіну потрібна саме така ситуація. Йому не потрібні закони про особливий статус Донбасу і амністію, тому що він не збирається передавати Україні контроль над окупованими територіями і припиняти війну – які б ілюзії з цього приводу не були б у українських громадян і самого Зеленського", – пояснив він.

"Путіну і Медведчуку потрібен хаос, реальний конфлікт у країні – що допоможе збільшити, а не зменшити розміри території, яку контролює в Україні Кремль. Союз "Слуги народу" і "Опозиційної платформи" може цей хаос забезпечити", – резюмував Портников.

Віталій Портников uaportal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук заявив, що готовий об'єднатися з "Слугою народу" для зміни Конституції.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся