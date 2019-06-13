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/Політика

Паспорти Росії на Донбасі: ЄС готує удар по РФ

5.7тЧитати матеріал російською

Лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає українцям на окупованій частині Донбасу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Джозвяк, зазначивши, що засідання заплановане на 20-21 червня.

"Досить багато про Росію у проекті висновків EUCO. Заклик звільнити 24 моряків, захоплених біля Керченської протоки, невизнання незаконно виданих російських паспортів і заклик до поновлення переговорних зусиль для реалізації Мінських угод", — написав він.

Паспорти Росії на Донбасі: ЄС готує удар по РФ

Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Донбас
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Нашли чем напугать! Ну и пусть по этим паспортам нельзя будет ехать в страны ЕС, но зато можно всегда съездить в Воронеж, что куда интереснее. А в ответ можно людей с паспортами ЕС не пустить в Воронеж.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Голованов Сергей:"вот граждане ЕС расстроятся! Жжжуть". Вот именно! Это будет им суровое наказание! Каждый западный европеец мечтает побывать в Воронеже. Им уже эти Ниццы и Сисилии изрядно надоели.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Шапиро Женька, Ты видно не в курсе, но в России за границу летают по загранпаспорту, а не по внутреннему.
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
"Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк" А, ну тогда конечно.Кстати, почему журналист не уточняет, что незаконного в выдаче российских паспортов жителям Донбасса?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Добрыня:"А давай на Дальнем Востоке выдадим китайские паспорта или на Камчатке японские или в Калининграде немецкие ?" Вы занимаетесь подробной деятельностью! Хотите, чтобы там ни одного россиянина не оказалось?!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Артеллерист Моня, А что мешает выдаче укр. паспортов?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло...ну не признают...ну и что?????
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Шапиро Женька, Конечно с этими паспортами люди в ЕС не попадут. Для выезда в ЕС нужен Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, а на Донбассе выдают только внутренние паспорта.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ivanov Igor:"Мне больше интересно узнать как они не признают то, что никогда не увидят." Хороший вопрос: действительно, люди с этими паспортами в ЕС не попадут.
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