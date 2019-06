Паспорти Росії на Донбасі: ЄС готує удар по РФ

Лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає українцям на окупованій частині Донбасу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Джозвяк, зазначивши, що засідання заплановане на 20-21 червня.

"Досить багато про Росію у проекті висновків EUCO. Заклик звільнити 24 моряків, захоплених біля Керченської протоки, невизнання незаконно виданих російських паспортів і заклик до поновлення переговорних зусиль для реалізації Мінських угод", — написав він.

Quite a lot about #Russia in the draft #EUCO conclusions. A call to release the 24 sailors captured near the #KerchStrait, non-recognition of illegally issued Russian passports & a call for the resumption of negotiation efforts for Minsk agreements . #Ukraine #Crimea