Паспорти Росії на Донбасі: ЄС готує удар по РФ

Лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає українцям на окупованій частині Донбасу.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Джозвяк, зазначивши, що засідання заплановане на 20-21 червня.
"Досить багато про Росію у проекті висновків EUCO. Заклик звільнити 24 моряків, захоплених біля Керченської протоки, невизнання незаконно виданих російських паспортів і заклик до поновлення переговорних зусиль для реалізації Мінських угод", — написав він.
Delo.ua
Quite a lot about #Russia in the draft #EUCO conclusions. A call to release the 24 sailors captured near the #KerchStrait, non-recognition of illegally issued Russian passports & a call for the resumption of negotiation efforts for Minsk agreements . #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 червня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості.
Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі указом президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до санкційного списку.
Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій.
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