Пашинський заявив про фальшування справи проти нього

Народний депутат України 8 скликання Сергій Пашинський заявив, що вручення йому обвинувального акту у "справі В'ячеслава Хімікуса" – це умисне фальшування з боку чинної влади.

На своїй сторінці у Facebook він прокоментував цей скандал та опублікував відео із кадрами спілкування з представниками Державного бюро розслідувань (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Сфальшовані кримінальні справи проти політичних опонентів – фірмовий знак Зе-влади. Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій "справі Хімікуса". 3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт", – написав колишній парламентар.

На оприлюдненому відео Пашинський, звертаючись до співробітників ДБР, висловив переконання, що їм достеменно відомо про те, що обвинувальний акт сфальшовано задля політичної розправи.

"Чому я так говорю? Тому що, наприклад, в цьому обвинувальному акті вказано, що я, вийшовши з машини, кричав Хімікусу: "Мордою об асфальт". Ви точно знаєте, у мене є 5 свідків, що я цього не говорив. І ви це визнали, що це говорила дружина Хімікуса. І матеріали є в кримінальній справі. Але ви так створюєте штучний мотив", – сказав Пашинський.

Крім того, він наголосив, що вистріл з пістолета та удар пляшкою по голові під час конфлікту у 2016 році навіть теоретично не могли бути одночасними.

"Тому що куля летить зі швидкістю 450-500 м/с, а там було пів метра. Ви це знали, але не писали. Більше того, коли мої захисники написали вам клопотання дослідити ці обставини, то ви їм відмовили", – обурився екснардеп.

Пашинський також підкреслив, що його захисники оскаржили в суді відмови ДБР та отримали чотири рішення суду, які належним чином були передані слідчим. Втім, ті їх не виконали.

"Ви неодноразово в рамках розслідування цієї кримінальної справи і підписуючи цей обвинувальний акт, здійснили кримінальні злочини. І я вам дуже раджу після цього шоу, яке ви тут влаштували, написати рапорт, виходити на адвокатів і скасовувати оце все. У вас є один шанс – це повернутись до постанови про закриття, її уважно вивчити і підписати. В іншому разі ви просто дрібні кримінальні злочинці", – зазначив Пашинський.

Крім того, він заявив, що знає про особисті мотиви слідчих під час фальшування резонансної справи. За його словами, один із них навіть отримав за це посаду.

Нагадаємо, обвинувальний акт у "справі Хімікуса" Пашинському вручили 3 липня, а вже 6 липня ДБР обіцяло передати його до суду.

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