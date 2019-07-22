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Пашинський і Чорновол не проходять у Раду: результати голосування

7.4т Читати матеріал російською

Депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський, який пішов на вибори в Раду самовисуванцем, програв під час голосування в Коростені Житомирської області на окрузі №64.

Це показали дані опрацювання 61,20% голосів на сайті ЦВК. Пашинського підтримали 7694 осіб – це 17,62%. Обігнали його представники партій "Слуга народу" і БПП В'ячеслав Сигачов і Володимир Арешонков.

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В окрузі №184 Херсонської області вибори програв народний депутат від БПП Іван Вінник, який ішов на вибори самовисуванцем і за результатами опрацювання 27,36% протоколів набрав 1378 голосів (10,69%).

Народний депутат України VII скликання від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол, яка примкнула до "ЄС", також не проходить у новий парламент.

Пашинський не проходить у Раду

Пашинський не проходить у Раду

Як повідомляв OBOZREVATEL, у голосуванні на закордонних дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради України партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" виграє у політсили чинного глави держави Володимира Зеленського "Слуга народу".

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Сергій Пашинський Тетяна Чорновол
Місце
Україна
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Столько радости! Все логично
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