Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Парубій заявив, що спецслужби заблокували роботу Ради: що трапилося

3.8т Читати матеріал російською

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань блокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування у Верховній Раді.

Про це у вівторок, 27 серпня, на брифінгу заявив спікер ВР 8-го скликання, новообраний нардеп Андрій Парубій.

"За 10 хвилин до того, як мало розпочатися загальне тестування, коли 450 працівників Верховної Ради готові були зайти в зал і провести це тестування, у приміщення Верховної Ради без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшли 12 слідчих, працівників СБУ та ДБР. Вони зайшли в комп'ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу комп'ютерного центру, давши вказівки силовим підрозділам не впускати нікого з представників Апарату в зал", – повідомив політик.

Новини
"За "кнопкодавство" потрібно саджати!" Депутат пояснила, кого саме

Парубій підкреслив, що інцидент із силовиками в парламенті трапився у п'ятницю, 23 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник президента у ВР, нардеп від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук анонсував появу в парламенті нової системи голосування "Рада-4".

Також глава президентської партії Дмитро Разумков не виключив, що в новообраній Верховній Раді України буде так зване кнопкодавство.

Крім того, в Раді запропонували садити в тюрму за кнопкодавство.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Державне Бюро Розслідувань Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
21
1
Смішно
6
Цікаво
10
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...