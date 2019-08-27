Парубій заявив, що спецслужби заблокували роботу Ради: що трапилося

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань блокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування у Верховній Раді.

Про це у вівторок, 27 серпня, на брифінгу заявив спікер ВР 8-го скликання, новообраний нардеп Андрій Парубій.

"За 10 хвилин до того, як мало розпочатися загальне тестування, коли 450 працівників Верховної Ради готові були зайти в зал і провести це тестування, у приміщення Верховної Ради без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшли 12 слідчих, працівників СБУ та ДБР. Вони зайшли в комп'ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу комп'ютерного центру, давши вказівки силовим підрозділам не впускати нікого з представників Апарату в зал", – повідомив політик.

Парубій підкреслив, що інцидент із силовиками в парламенті трапився у п'ятницю, 23 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник президента у ВР, нардеп від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук анонсував появу в парламенті нової системи голосування "Рада-4".

Також глава президентської партії Дмитро Разумков не виключив, що в новообраній Верховній Раді України буде так зване кнопкодавство.

Крім того, в Раді запропонували садити в тюрму за кнопкодавство.

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