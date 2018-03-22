Парубій пообіцяв не пускати в Раду "парасюків" зі зброєю

Працівники Управління державної охорони можуть не пускати в приміщення парламенту тих народних депутатів, які відмовляються від сканування своїх речей.

"Охорона може не пустити, і охорона не пускатиме. Вона не може затримати, вона не може заарештувати, але вона може не пустити людину, яка відмовляється через сканер провести свої особисті речі", - заявив глава Верховної Ради Андрій Парубій, пише Espreso.

Він додав, що після прийняття змін до закону про держохорону він негайно дав доручення встановити спеціальні пристрої для сканування речей. Щоб народні депутати "не відчували приниження" від огляду речей і одягу, за дорученням Парубія спеціально встановили сканери.

"Щоб не було елементу перевірки, а був елемент сканування", - підкреслив спікер ВРУ.

Як повідомляв "Обозреватель", Рада заборонила носити зброю і вибухівку в держустанови.

У будівлі ВР встановили додаткове рентген-обладнання та проводять перевірку особистих речей депутатів парламенту.

Нагадаємо, між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком і представниками державної охорони стався конфлікт через відмову парламентаря сканувати свої речі.