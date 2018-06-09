Парубій підписав закон про Антикорупційний суд: що це значить

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд.

Це сталося 9 червня під час брифінгу у рамках Міжпарламентської асамблеї "Україна-Грузія-Молдова".

Створення Антикорупційного суду завершить масштабну антикорупційну реформу в Україні і дасть поштовх до подальшої активної співпраці із західними партнерами, оскільки прийняття цього законопроекту було чи не найважливішою вимогою для подальшого фінансування з їхнього боку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (№7440). За відповідне рішення у другому читанні проголосували 315 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

15 грудня 2018 року президент Петро Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, який він особисто запропонував.

Глава держави заявляв, що створення суду, можливо, відбудеться вже до кінця 2018 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.

Крім того, 5 червня Державний департамент США підтримав МВФ, нагадавши Україні про важливість створення Антикорупційного суду. Також, посли країн G7 закликали Верховну Раду прийняти закон.